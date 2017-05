"Let's Dance": Maximilian Arland ist raus

Samstag, 13. Mai 2017, 9:53 Uhr

Partygetümmel beim Discofox-Marathon, heiße Tänze und sehr gute Quoten bei „Let´s Dance“! Salsa, Samba, Tango, Jive, Rumba und Langsamer Walzer standen am Freitagabend auf dem Programm. Die sieben Paare haben auf dem Tanzparkett alles gegeben, doch für Maximilian Arland und Profitänzerin Sarah Latton hat es diesmal nicht gereicht.

Maximilian Arland und Sarah Latton sind raus. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Beide mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Maximilian Arland erklärte: „Let´s Dance wird mir fehlen, aber jede Woche muss einer gehen.“ In der gestrigen Show traten die Stars neben den Einzeltänzen auch beim Discofox-Marathon gegeneinander an. Die Juroren wählten dabei nach und nach die Tanzpaare raus und es gab zwei verdiente Sieger: Vanessa Mai und Giovanni Zarrella gewannen den Discofox-Marathon.

Die achte Folge sahen am gestrigen Abend im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauer. Sehr gute 16,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,29 Millionen) waren bei diesem Tanz-Blockbuster dabei.

Diese sechs Paare sind in der nächsten Sendung am 19. Mai 2017 wieder dabei. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der 8. Show

(die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Einzeltänze:

Vanessa Mai (25, Sängerin) und Profitänzer Christian Polanc (38).

Salsa: Locos Los Dos, Luis Enrique. 30 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) und Profitänzer Massimo Sinató (36).

Samba: Angelina, Harry Belafonte. 26 Punkte insgesamt.

Vanessa Mai und Christian Polanc. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (28).

Samba: Gasolina, Daddy Yankee. 13 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) und Profitänzerin Sarah Latton (37).

Tango: Tu Es Foutu, In-Grid. 23 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (30).

Jive: Take Good Care Of My Baby, Dick Brave & The Backbeats. 29 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Faisal Kawusi (25, Comedian) und Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Langsamer Walzer: Amazing Grace, Traditional. 9 Punkte insgesamt.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) und Marta Arndt (27).

Rumba: Thinking Out Loud, Ed Sheeran. 24 Punkte insgesamt.

