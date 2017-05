Rita Ora: Neuer Song mit Ed Sheeran

Samstag, 13. Mai 2017, 8:30 Uhr

Rita Ora hat sich für ihre neue Single ‚Your Song‘ mit Ed Sheeran zusammengetan. Die 26-Jährige wird ihre Fans am 26. Mai endlich wieder mit neuem Musikmaterial beglücken.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Zuletzt brachte die Sängerin 2015 den Song ‚Body On Me‘ heraus, eine Kollaboration mit Chris Brown. Über das neue Lied verrät die Sängerin: „‚Your Song‘ hat alles, was ich ausdrücken will: Es ist ein Song voller positiver Energie und handelt davon, wie es sich anfühlt, ganz oben zu sein, als ob alles richtig laufen würde. Denn genau da befindet sich mein Leben gerade.“

Die Zusammenarbeit mit Sheeran und dem britischen Musikproduzenten Steve Mac habe ihr viel Spaß gemacht: „Es war unglaublich, dieser Idee mit einigen der talentiertesten Songwritern unserer Zeit Leben einzuhauchen. Ed und ich sind befreundet, seit wir Teenies waren. Es war super, die Möglichkeit zu haben, mit ihm für meine erste Single zusammenzuarbeiten. Bei uns macht es in kreativer Hinsicht definitiv ‚Klick‘.“

‚Your Song‘ ist der erste Track aus Ritas neuem Album, das Ende des Jahres erscheinen soll. Die Platte reflektiert laut der Künstlerin ihre persönliche Entwicklung: „Ich wollte, dass die Leute meine Stimme hören. Ich habe das erste Album aufgenommen, als ich 19 war. Ich habe mit diesem angefangen, als ich 25 war, also hat sich für mich seitdem in persönlicher und beruflicher Hinsicht viel verändert.“ Zuvor hatte sie bereits angekündigt, dass die neue LP ihre Zuhörer „schockieren“ würde. „Ich glaube, die Leute werden denken ‚Wow, ich wusste nicht, dass sie diese Emotionen hat.‘ Denn ich denke nicht, dass sie mich wirklich kennen…“, verriet sie dem ‚Shape‘-Magazin. (Bang)