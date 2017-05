Sarah Lombardi als Moderatorin bei "Curvy Supermodel"?

Samstag, 13. Mai 2017, 8:24 Uhr

Sarah Lombardi ist bei der neuen Staffel von ‚Curvy Supermodel‘ mit dabei. Die 24-Jährige zeigt sich somit endlich wieder im TV, zuletzt war sie gemeinsam mit ihrem Ex Pietro in ihrer Trennungsshow zu sehen gewesen.

Foto: WENN.com

Nun berichtet ‚Bild.de‘, dass sich die Sängerin ein neues Engagement geschnappt hat: und zwar als Moderatorin für eine RTL 2-Modelshow. So soll sie als eine Art Backstage-Expertin fungieren und sogar eine eigene Sendung zu dem Format bekommen, in der sie Teilnehmerinnen trifft und sie auf ihrem Weg begleitet. Auf Facebook hat die hübsche Brünette schon vor ein paar Tagen einen Hinweis auf ihren neuen Job fallen lassen. So schrieb sie: „Heute geht’s nach München. Ich freue mich sehr darauf, darf aber leider noch nicht zu viel verraten.“

Nun haben sich die vielen Fragezeichen, die nach dem Post entstanden sind, also gelöst. Ob es sich um ein längerfristiges Engagement handelt und welche Aufgaben Sarahs Job sonst noch beinhaltet, ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel von ‚Curvy Supermodel‘ startete im Oktober 2016. Bis wir die Mutter des kleinen Alessio also vor der Kamera erleben können, müssen wir uns leider noch etwas gedulden. (Bang)