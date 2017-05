Eva Longoria schwanger? "Ich habe einen Pancake-Bauch"

Sonntag, 14. Mai 2017, 10:14 Uhr

Eva Longoria äußert sich zu den Baby-Spekulationen. Die Schauspielerin zeigte auf Paparazzi-Fotos, die am Strand aufgenommen wurden, ein kleines Bäuchlein. Die Gerüchteküche brodelte natürlich sofort.

Foto: FayesVision/WENN.com

Nun äußert sich die 42-Jährige selbst. „Ich bin nicht schwanger. Ich habe einen Pancake-Bauch“, stellt der ‚Desperate Housewives‘-STar klar. Im Interview mit ‚extratv.com‘ hat die Ehefrau von José Antonio Bastón jetzt erzählt, dass sogar ihre Mutter angerufen hatte, um sich nach den Schwangerschaftsgerüchten zu erkundigen. „Ich kriege ein Wein-Baby oder ein Käse-Baby“, habe sie ihrer Mama dann aber beruhigen können.

Da aber auch der Rest der Familie wissen wollte, ob es bald Familienzuwachs gibt, teilte die Schauspielerin auf Snapchat mit: „Ja, ich sehe schwanger aus. Aber das ist nur ein Käseball…ein Käseball in meinem Bauch.“

Eva ist momentan in ihrem neuen Film ‚Lowriders‘ zu sehen, in dem sie die Stiefmutter eines Straßenkünstlers spielt. Aber auch hinter der Kamera ist sie nicht untätig. Schon seit Jahren ist die Hollywood-Schönheit nämlich auch als Regisseurin und Produzentin unterwegs. Sie liebe es, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben.