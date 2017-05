"Tagträumer": Frischware aus Österreich

Sonntag, 14. Mai 2017, 19:26 Uhr

38 Wochen waren ‚Tagträumer‘ in den Charts. Das sind insgesamt 9,5 Monate Charts-Präsenz! Welche Band kann das von sich behaupten? Die Band hat es mit ihrer Debüt-Single „Sinn“ in ihrer Heimat Österreich 2015 zu einem Hit geschafft, der quasi aus dem Nichts beachtliche Erfolge einheimste.

Foto: Ben Wolf

Goldstatus, Powerplay im Radio sowie die Auszeichnung als „Band des Jahres“ bei Österreichs wichtigstem Musikpreis „Amadeus“ gehören dazu. Heute hat die fünfköpfige Band fast 8 Millionen Aufrufe auf ihrem YouTube-Kanal und erreicht eine treue Community auf ihren Social Media-Kanälen. 2017 haben sie nach einer kurzen Pause nun zum Jahr auserkoren, um ihre Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, denn es ist so weit: Noch im Sommer wird ihr zweites Studio-Album erscheinen.

Vor dem Album legen die Jungs jedoch erst einmal ihre neue Single „Unendlich gleich“ vor, zu der es einen ersten Vdeoteaser gibt.

Zwei Jahre nahm sich die Band Zeit um an neuer Musik zu arbeiten, in diesem Sinne also: Willkommen zurück. In „Unendlich gleich“ dreht sich alles um die Anziehung zwischen zwei Menschen. Zwei Pole, die sich aller Verschiedenheit zum Trotz anziehen, sich wieder voneinander entfernen, um dann endlich in der Freude am Leben, im Feiern, im Miteinander, im Glück entdecken, dass sie im Grunde „unendlich gleich“ sind. Eine Story, die sich täglich auf der ganzen Welt unzählige Male wiederholt.

Foto: Warner Music

Mit neuen Songs im Gepäck kommen die fünf Jungs für Live-Dates auf Tour nach Deutschland:



17.06. Köln

24.06. Bad Vilbel

01.07. München

15.07. Stuttgart

22.07. Hamburg

05.08. Berlin