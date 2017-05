Ist Rapper Nas bisexuell?

Montag, 15. Mai 2017, 10:17 Uhr

Könnte es sein, dass der Rapper Nas (43) bisexuell ist? Seine Ex-Freundin und die Mutter seines Kindes deutete das auf jeden Fall auf Social Media an.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Letzte Woche sorgte ein Bild für Furore. Darauf zu sehen sind die Hip Hop Legende Nas und die Queen of Rap Nicki Minaj (32). Sie kuscheln sich aneinander und wirken wie frisch verliebt. Sofort wurde wild geraten, ob die beiden ein Paar sind. Die meisten gingen allerdings davon aus, dass sich die beiden Musiker mit diesem scheinbar eindeutigen Bild einfach einen Scherz erlaubten.

Jetzt meldete sich allerdings Nas Ex-Partnerin Carmen Bryan zu Wort. Auf die Frage hin, wie es ihr mit dem Gedanken geht, dass ihr Ex und Nicki ein Paar sein sollen, antwortete sie: „Erleichtert. Ich dachte nicht, dass mein Ex immer noch Frauen datet.“

Wie bitte? Soll das heißen, dass Nas schwul ist? Also wenn man Carmens Worten Glauben schenken darf, klingt es eher so, als hätte der Rapper sich in beiden Lagern ausprobiert und ausgetobt. (LK)