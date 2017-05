Katy Perry: Neues Album kommt im Juni

Montag, 15. Mai 2017, 21:13 Uhr

Katy Perry hat verraten, dass ihr neues Album ‚Witness‘ am 9. Juni erscheinen wird. Die Sängerin meldete sich jetzt auf Twitter bei ihren Fans und kündigte ihr Album an. Auch eine US-Tour soll es bald geben.

Foto: WENN.com

„WITNESS DAS ALBUM! DIE TOUR! ES PASSIERT WIRKLICH! www.katyperry.com #witnesskp“, schreibt die 32-Jährige Ex von Orlando Bloom. Alle Profilbilder ihrer Social Media-Accounts sind nun ein glitzerndes Auge.

Auch einen kleinen Tour-Trailer hat sie angefügt, der Szenen von ihren letzten Konzerten zeigt und in dem man einige ihrer größten aktuellen Hits wie ‚Roar‘ und ‚Fireworks‘ hören kann. Bereits gestern versprach die Künstlerin ihren Fans, heute Neuigkeiten zum Album zu verraten.

Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 15. Mai 2017 um 4:02 Uhr

Sie postete einen kleinen Clip mit einem zwinkernden Auge, das abwechselnd eine Iris und das heutige Datum (15. Mai) zeigte. Dazu war ein Ausschnitt ihres Songs ‚Witness‘ zu hören, der auf dem gleichnamigen Album sein wird. „Wirst du mein Zeuge sein? Ich suche nur einen Zeugen für all das hier. Ich suche einen Zeugen, der mich hier durch kriegt.“ Dieses kurze Video wurde sogar auf einer großen Anzeigetafel auf dem Times Square in New York gezeigt. Das neue Album kommt also schon bald in die Läden und die Fans freuen sich sicher jetzt schon darauf, was die Popmusikerin dieses mal für sie parat hält.