Shakira: Neues Musikvideo schon über 17 Mio Views

Montag, 15. Mai 2017, 11:26 Uhr

Popsängerin Shakira wird in knapp zwei Wochen ihr elftes Album „El Dorado“ veröffentlichen. Das teilte die 40-jährige Kolumbianerin über ihre sozialen Netzwerke letzte Woche mit.

Foto: VEVO

Das am 26. Mai erscheinende Album besteht aus einer Mischung von englisch- und spanischsprachigen Songs, auf denen sie von Künstlern wie Nicky Jam und Black M begleitet wird. Ihr bislang letztes Album veröffentlichte die Musikerin („Waka Waka“) 2014 – rund ein Jahr vor der Geburt ihres zweiten Kindes mit Fußballstar Gerard Piqué (30).

Nun gibt es der aktueller Single „Me Enamoré“ auch das erste Musikvideo zum Comeback. Knapp 18 Millionen Views gab es für den Clip in zweieinhalb Tagen!

TRACKLIST

01. Me Enamoré

02. Nada

03. Chantaje (feat. Maluma)

04. When a Woman

05. Amarillo

06. Perro Fiel (feat. Nicky Jam)

07. Trap (feat. Maluma)

08. Comme Moi (Black M feat. Shakira)

09. Coconut Tree

10. La Bicileta (Shakira & Carlos Vives)

11. Deja Vu (Shakira & Prince Royce)

12. What We Said (Comme moi) (feat. MAGIC!)

13. Toneladas