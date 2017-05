David Hasselhoff: Tochter Hayley bewusstlos und dann verhaftet?

Dienstag, 16. Mai 2017, 17:29 Uhr

‚Sharknado’-Schauspielerin Hayley Hasselhoff (24), Tochter von ‚Baywatch’-Star David Hasselhoff (64), wurde am Samstag (13. Mai) in Los Angeles offenbar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Das berichtet das US-Promiportal ‚TMZ’, wonach das Plus-Size-Model um 4 Uhr morgens von Polizisten „bewusstlos“ hinter dem Steuer ihres weißen Mercedes aufgefunden wurde.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die 24-Jährige war zuvor auf dem ‚101’-Freeway unterwegs, als sie schließlich die ‚Fallbrook’-Ausfahrt nahm und dann anhielt. Einem Polizeibericht zufolge seien die Beamten um 4 Uhr morgens zur Szenerie gestoßen, nachdem Zeugen sie angerufen haben. Da hätten sie Hayley Hasselhoff, die aus der Ehe ihres Papas mit Ex-Frau Pamela Bach stammt, „bewusstlos hinter dem Lenkrad des Fahrersitzes mit ihrem Fuß auf der Bremse“ gefunden.

Laut ‚TMZ’ konnte sie geweckt werden und sie musste aus dem Auto steigen. Laut der Polizei hätte die 24-Jährige nach Alkohol gerochen und den dazugehörigen Test nicht bestanden. Dann wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, um dort untersucht zu werden. Danach ging es ins Kittchen, wo sie erst um 18.30 Uhr gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wieder freigelassen wurde.

Da kommen doch unweigerlich Erinnerungen an das berühmt-berüchtigte Video von Papa David Hasselhoff auf, der zu seinen Alkoholiker-Zeiten versucht hatte, total betrunken einen Cheeseburger zu essen. Der Clip wurde damals von Hayleys Schwester Taylor-Ann als Weckruf für ihn aufgenommen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die 24-Jährige jetzt nicht in die früheren Fußstapfen ihres Vaters treten will…(CS)