Erste Bilder von Penelope Cruz als Donatella Versace

Dienstag, 16. Mai 2017, 16:54 Uhr

Man kann es sich kaum vorstellen, aber die hübsche, immer noch zarte Penelope Cruz (43) wird die sehr (ver-)operierte Designerin Donatella Versace (62) in „American Crime Story“ spielen. Die Transformation hat bereits begonnen und die ersten Bilder der Spanierin als aufgetakelte Blondine sind raus.

Foto: Brian To/WENN.com

„American Crime Story“ ist ein in den Staaten sehr erfolgreiches Format, das die berühmtesten Verbrechen in mehreren Folgen noch einmal erzählt. In der ersten Staffel ging es um den Sportler O.J. Simpson, der seine Ex-Frau und ihren neuen Partner getötet haben soll oder eben nicht. Gerade wird die zweite Season gedreht, die sich mit dem Mord am legendären Modedesigner Gianni Versace (1946 – 1997) beschäftigen wird.

In einer der Nebenrollen wird Penelope Cruz als Donatella Versace zu sehen sein. Man kann sich aber kaum vorstellen, wie die Visagisten diese Transformation hinbekommen sollen, aber sie zeigen ja die Designerin auch noch mit halbwegs normalen Gesicht und nicht so entstellt, wie man es aus den letzten Jahren mit diesem Löwengesicht kennt. Jetzt tauchten die ersten Paparazzi-Bilder vom Set auf. Und siehe da, was allein Haare schon für einen Unterschied machen.

Ursprünglich sollte die Rolle eigentlich an Lady Gaga (31) gehen. Die Sängerin sieht Donatella nicht nur sehr ähnlich, die beiden Ladys sind auch noch eng miteinander befreundet.

Leider konnte Gaga die Rolle nicht annehmen, weil sie angeblich vertraglich bereits anderweitig eingebunden war. (LK)