Harry Styles beim "Carpool Karaoke"

Dienstag, 16. Mai 2017, 12:30 Uhr

Harry Styles wird in seiner eigenen ‚Carpool Karaoke‘-Ausgabe mit James Corden zu sehen sein. Der 23-Jährige ist seit Montag (15. Mai) eine Woche lang jeden Abend in der ‚The Late Late Show with James Corden‘ zu Gast.

Foto: Tony Oudot/WENN

Jetzt gab James bekannt: „Ich habe für Herrn Harry Styles arrangiert, dass er mich am Donnerstag in einer brandneuen ‚Carpool Karaoke‘ zur Arbeit begleiten wird, das wollen Sie nicht verpassen.“ Die beiden Briten werden dann im Auto durch Los Angeles fahren und dabei einige Songs zum Besten geben. Harry war im Dezember 2015 bereits einmal in dem Format zu Gast, damals mit seinen Bandkollegen von One Direction, Niall Horan, Liam Payne und Louis Tomlinson.

Während seines einwöchigen Aufenthalts in der CBS-Show wird der Musiker jeden Abend einen neuen Song seines eben erst erschienenen Solo-Debütalbums ‚Harry Styles‘ performen.

Kürzlich verriet er, dass er selbst ein Fan von der Sendung des 38-jährigen Talkshowmasters sei und sich auf die bevorstehenden Ausgaben freue: „Es wird lustig werden. Ich denke, ich werde [in Los Angeles] landen und dann werden sie mir erzählen, welchen Mist sie mit mir machen werden. Es ist immer nett, Zeit mit James zu verbringen und mit ihm zu arbeiten, weil er einfach toll ist.“ Außerdem erklärte der Künstler, dass er seinen Erfolg nicht an der Zahl der verkauften Platten messe, obwohl er dies früher sehr häufig gemacht habe. Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Ich bin wirklich stolz darauf. Ich bin wirklich glücklich damit. Und ich höre es super gerne an.“