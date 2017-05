Hier sehen wir Guido Maria Kretschmer 40 Jahre älter

Dienstag, 16. Mai 2017, 19:22 Uhr

Was geschieht eigentlich, wenn sich das Versprechen „Mit dir möchte ich alt werden“ innerhalb kürzester Zeit verwirklicht und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert gegenübersitzt? Das zeigt die sehr entspannte VOX-Talkshow „The Story of my Life“. Frei von Hektik, Hast und Hysterie.

Frank Mutters (101, l.) & Guido Maria Kretschmer (91). Foto: VOX/ Benno Kraehahn

Désirée Nosbusch präsentiert in der heutigen Folge Designer, Moderator Guido und Schwarm aller Schwiegermütter, Guido Maria Kretschmer und dessen GattenFrank Mutters. Das Ehepaar lebt seit 32 Jahren sein persönliches Liebesglück. Gemeinsam mit ihren vier Windhunden leben sie in Berlin und zeitweise auf Mallorca. Einzig ein Kind fehlt der Langzeitliebe manchmal zu ihrem perfekten Glück. Ihre Liebe zeigen die Männer ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit und kämpfen so für mehr Toleranz.

Bei „The Story my life“ gehen Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters im April 2017 gemeinsam mit VOX auf ihre ganz persönliche Zeitreise und begegnen sich um 20 und 40 Jahre gealtert. Wir haben die Bilder!

Frank Mutters (61, l.) & Guido Maria Kretschmer (51). Foto: VO / Christopher Puttins

Guido Maria Kretschmer wird am 11. Mai 1965 in Münster geboren. Er wächst mit seinen Eltern und vier Geschwistern in Westfalen auf. Schon früh entdeckt er seine Liebe zur Mode, mit neun Jahren bekommt er seine erste Nähmaschine geschenkt. Er studiert zwei Semester lang Medizin, widmet sich dann jedoch seiner Designerkarriere. 1989 gründet er sein Unternehmen und Modelabel „Guido Maria Kretschmer Corporate Fashion“ mit Hauptsitz in Münster und Palma de Mallorca.

2004 erfüllt er sich mit seinem Label „Guido Maria Kretschmer Couture“ einen lang ersehnten Traum. Innerhalb von kürzester Zeit etabliert er sich als erfolgreicher Designer in Deutschland, seine Mode ist zeitlos, sinnlich und glamourös.

V.l.: Frank Mutters, Désirée Nosbusch und Guido Maria Kretschmer. Foto: VOX/ Christopher Puttins

Seit Januar 2012 ist der beliebte Star-Designer zudem auf Deutschlands TV-Bildschirmen zu sehen – so ist er unter anderem kompetenter und liebenswerter Styling-Kritiker in den VOX-Styling-Dokus „Shopping Queen“ und „Promi Shopping Queen“. Guido Maria Kretschmer ist jedoch nicht nur Designer und TV-Star, sondern auch Bestsellerautor: 2013 veröffentlicht er den Ratgeber „Anziehungskraft – Stil kennt keine Größe“, 2014 folgt „Eine Bluse macht noch keinen Sommer: Geschichten aus dem Kleiderschrank“.

Frank Mutters (61, l.) & Guido Maria Kretschmer (51). Foto: VOX/ Benno Kraehahn

Frank Mutters wird 1955 in Goddelau bei Darmstadt geboren. Der Sohn des Aktion Mensch- Lebenshilfegründers Dr. Tom Mutters studiert nach seinem Abitur ab 1975 an den Kunstakademien in Düsseldorf und Münster. 1982 schließt er sein Kunststudium ab und lernt drei Jahre später Guido Maria Kretschmer in Münster kennen und lieben. 1986 eröffnet er sein erstes Atelier auf Ibiza. Vier Jahre später zieht er mit Guido Maria Kretschmer nach Mallorca, es folgen zahlreiche Kunstausstellungen, unter anderem in London (1997), Sydney (1998) und Mallorca (2000).

Frank Mutters Werke sind nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser zusehen: So hat er ab 2001 wechselnde schwimmende Ausstellungen auf dem Kreuzfahrtschiff MS-Europa. Seit 2012 lebt er gemeinsam mit seinem Ehemann in Berlin und in Mallorca, wo er auch weiterhin seiner künstlerischen Arbeit nachgeht.

V.l.: Handballtrainer Stefan Kretzschmar, Host Guido Maria Kretschmer, Schauspieler Heinz Hoenig und Model Eveline Hall. V.l.: Eveline Hall, Heinz Hoenig, Guido Maria Kretschmer, Stefan Kretzschmar. Foto: VOX/ Morris Mac Matzen

Im Anschluß an die Sendung gibt’s gleich noch eine Kretschmer-Show. Für „Fremde Freunde – Die unerwartete Begegnung“ führt Guido Maria Kretschmer drei besondere Menschen in einem Haus am See zusammen. Sie sind sich noch nie zuvor begegnet und wissen nicht, auf wen sie treffen: Schauspieler Heinz Hoenig, Ex-Profi-Handballer Stefan Kretzschmar und das 70-jährige Top-Model Eveline Hall. Alle bleiben über Nacht und gehen mit Guido auf eine Reise durch ihr Leben und zurück bis in ihre früheste Kindheit. Sie verbringen 24 Stunden gemeinsam, in denen sie zusammen kochen, Fahrrad fahren, sich näherkommen.