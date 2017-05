Jennifer Lawrence schaurig schön

Dienstag, 16. Mai 2017, 10:21 Uhr

Ein neues Filmposter für den neuen Film von Jennifer Lawrence wurde veröffentlicht. Regisseur Darren Aronofsky postete das schauerliche Bild zum Film ‚Mother!‘ passend zum Muttertag selbst auf seinem Instagram-Account.

Foto: Promo

Dazu schreibt er: „Frohen Mother! Tag. #firstlook #mothermovie produziert von dem großen @jamesjeanart mit inspiration von @jessicaharrison.co.uk #jenniferlawrence #javierbardem #michellepfeiffer #edharris@paramountpics #protozoa #kristenwiig #domhallgleeson”. Das Bild zeigt Jennifer Lawrence selbst. Sie trägt ein weißes Kleid, steht in einem Wald aus Blumen und hält ihr eigenes Herz in der Hand, während das rote Blut an ihrem Kleid herunter läuft. Gezeichnet wurde das Bild in einer Art Porzellanoptik.

Ein Beitrag geteilt von Darren Aronofsky (@darrenaronofsky) am 14. Mai 2017 um 8:51 Uhr

Die Inspiration dafür lieferte Jessica Harrison, eine Künstlerin, die sich auf Porzellanfiguren mit schauerlichen oder unerwarteten visuellen Effekten spezialisiert hat. ‚Mother!‘ ist ein Psycho-Thriller, der passend dazu an Halloween (13. Oktober) in die Kinos kommen soll. Die Handlung dreht sich um ein Paar, dessen Beziehung von ungebetenen Gästen getestet wird. Auch auf Geisteraktivitäten dürfen sich Grusel-Fans freuen. Neben Lawrence werden Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris und Kristen Wiig auf der Leinwand zu sehen sein.