Kaia Gerber über ihre Mutter Cindy Crawford: "Wir sind gleich"

Dienstag, 16. Mai 2017, 9:20 Uhr

Kaia Gerber findet, sie und ihre Mutter Cindy Crawford sind „gleich“. Die 15-jährige Schönheit, die die Tochter des 51-jährigen Supermodels und ihrem Ehemann Rande Gerber ist, glaubt nicht nur, dass sie und ihre Mutter gleich aussehen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Gegenüber ‚ET Online‘ äußert sie sich so: „Wir haben die gleichen Angewohnheiten … einfach, wie wir in bestimmten Situationen gleich reagieren. Dadurch kommt wirklich zum Vorschein, wie ähnlich wir uns sind.“ Die Stilikone, die das Gesicht des ‚Marc Jacobs‘-Parfüms ist, gibt zu, dass sie Cindy nicht als Berühmtheit betrachtet, sondern als eine normale Mutter, die die „geringste Diva“ und einfach eine „gelassene Person“ ist. Im Gespräch erklärt sie: „Die Leute sagen ‚Wie ist es, dass Cindy Crawford deine Mutter ist?‘ Und darauf antworte ich ‚Nein, das ist nur meine Mutter! Das ist nicht Cindy Crawford!'“

Cindy, die noch den 17-jährigen Sohn Presley hat, gibt jedoch preis, dass sie ihren Kindern beibringen möchte, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen. „Ich glaube, das Beste, was ich ihr [Kaia] beibringen konnte, ist, sich selbst treu zu bleiben und zu glauben, dass man so wie man ist, auch gut genug ist“, berichtet sie über den Ratschlag an ihren Nachwuchs. „Um alles andere, was man vorhat, kümmert sich die eigene innere Stimme“, fügt sie selbstsicher hinzu.