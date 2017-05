Mariah Carey und Nick Cannon: Liebes-Comeback?

Dienstag, 16. Mai 2017, 10:09 Uhr

Sind Mariah Carey und Nick Cannon wieder zusammen? Die Gerüchteküche in Hollywood ist wieder mal fleißig am brodeln. Das Ex-Ehepaar soll wieder zueinander gefunden haben. Ist an den Spekulationen etwas dran? Offiziell bestätigt wurde noch nichts, aber die beiden Stars gießen nun selbst noch einmal Wasser auf die Tratsch-Mühlen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Gemeinsam mit ihren Kindern, den sechsjährigen Zwillingen Monroe und Moroccan, wurden die beiden beim Verlassen eines Restaurants gesichtet. Und wie ein Ex-Paar wirken die beiden nun wirklich nicht. Vielmehr zeigt sich den Beobachtern das Bild einer intakten kleinen Familie. Die Sängerin strahlt den Vater ihrer Kinder an, sie unterhalten sich sehr angeregt. Und auch die Kinder scheinen das Familien-Dinner mit Mama und Papa genossen zu haben, laufen lachend um die Eltern herum. Hat diese Familie vielleicht tatsächlich noch eine Chance?

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Viel Glück hatte die Pop-Diva in Sachen Beziehung in letzter Zeit ja nicht. Im April trennte sie sich urplötzlich von ihrem Backgroundtänzer Bryan Tanaka, obwohl die beiden sogar bereits an eine Hochzeit dachten. Davor war die 47-Jährige mit dem australischen Unternehmer James Packer verlobt, der sie aber kurz vor der Hochzeit sitzen ließ. Vielleicht bedeutet die Rückkehr zum Ex für Mariah ja endlich etwas Beziehungs-Ruhe.