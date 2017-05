Pietro Lombardi: Süße Worte für Sarah

Dienstag, 16. Mai 2017, 8:55 Uhr

Pietro Lombardi findet süße Worte für seine Ex. Der Sänger und Sarah Lombardi machen seit Monaten Schlagzeilen. Nach Sarahs Affäre bekommt besonders sie in den sozialen Netzwerken immer wieder ihr Fett weg.

Foto: AEDT/WENN.com

Nun findet ausgerechnet ihr Ex liebe Worte für die Sängerin. „An alle Mamas dieser Welt: Ihr seid was ganz besonderes, heute ist euer Tag. Mama I Love U (auch an dich, Sarah, alles Gute. Du bist eine tolle Mama !!!!!) Genießt den Tag!“, schrieb der 24-Jährige zum Muttertag auf Facebook. Natürlich regnete es auch hier direkt viele negative Kommentare, aber das Ex-Paar stört sich nicht daran. Sarah bedankte sich auch mit einem „Danke Pietro“. „Respekt für solche Wörter! Da könnten manch andere Männer sich eine Scheibe abschneiden von“, findet ein Fan.

„Lieber Pietro, deine Mama hat in ihrer Erziehung sehr viel richtig gemacht… Du bist ein ganz außergewöhnlich toller Mensch, von dem sich einige eine Scheibe abschneiden können… Dich würde ich sofort adoptieren!“, findet ein anderer Anhänger. „Das waren so schöne Worte. Wirklichen Respekt. Sarah ist auch eine gute Mama. Für dich und deine Familie auch einen schönen Muttertag.“ Scheint so, als sei Pietros Muttertagsgruß gut angekommen.