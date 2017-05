"Planet der Affen - Survival": Hier ist der dritte Trailer

Dienstag, 16. Mai 2017, 22:00 Uhr

Der Kampf um den Planeten geht in seine finale Runde: Am 3. August kommt mit ‚Planet der Affen: Survival‚ die Entscheidung der neuen Affen-Trilogie in 3D in die Kinos. Heute ist der neue deutsche Trailer erschienen.

Foto: Twentieth Century Fox

In dem dritten Kapitel des hochgelobten Blockbuster-Franchise werden Caesar (Andy Serkis) und seine Affen von einer Menschenarmee unter der Leitung eines skrupellosen Colonels (Woody Harrelson) in einen tödlichen Konflikt gezwungen. Nach schweren Verlusten auf Seiten der Affen ringt Caesar mit seinen dunkleren Instinkten und beginnt seinen eigenen mystischen Kampf um Rache für die Seinen.

Schließlich kommt es zwischen Caesar und dem Colonel zur epischen Entscheidung, die das Schicksal beider Spezies und die Zukunft des gesamten Planeten bestimmen wird.

Foto: Twentieth Century Fox