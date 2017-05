Popmusik aus'm Schlafzimmer: Los Angeles Police Department

Dienstag, 16. Mai 2017, 22:49 Uhr

Der revolutionäre Pop von Brian Wilson soll vor 50 Jahren zwischen künstlich aufgeschütteten Sandhügeln im Heimstudio entstanden sein. Ryan Pollie als einer der potenziellen Nachfolger des größten Beach Boys spart sich die Sache mit dem Sand.

Foto: Cara Robbins

Bedroom-Pop nennen Kenner jenen Eigenbrötler-Sound, den Ryan Pollie alias Los Angeles Police Department produziert. Soll wohl heißen, dass er seine Songs mehr oder weniger solo im eigenen Schlafzimmer zusammenbastelt.

Das erinnert in seiner spinnerten Anmutung in der Tat an einen der größten Sound-Frickler der 60er Jahre, an Brian Wilson. Auch der fügte die „pocket symphonies to God“ seiner Beach Boys – wie etwa „Pet Sounds“ und „Smile“ – zumindest teilweise in den eigenen vier Wänden ineinander. Für die notwendige Strand-Stimmung ließ er sich angeblich Sand herankarren.

Ganz so groß ist die logistische und künstlerische Leistung von Los Angeles Police Department zwar nicht. Aber auch der US-amerikanische Mittzwanziger Pollie hat auf dem selbstbetitelten LAPD-Album (Anti-/Indigo) unter Mithilfe von Jonathan Rado (Foxygen, Whitney, The Lemon Twigs) manch hübsche Harmony-Pop-Melodie im Angebot.

In ihren besten Momenten erinnert die Platte nicht nur an den kalifornischen Sunshine-Pop der Sixties, sondern auch an andere zeitgenössische Beach-Boys-Verehrer wie Grizzly Bear oder Mercury Rev.

Foto: Anti

Allerdings in einer LoFi-Version, der man die beschränkten Produktionsmittel durchaus anhört – was aber kein Nachteil sein muss. Zumal Pollies zarter Gesang äußerst sympathisch klingt.

Ein nicht weltbewegendes, aber durchaus ambitioniertes Album also, das gespannt auf den Nachfolger macht. Nur mit dem Bandnamen sollte sich Pollie vielleicht noch etwas einfallen lassen. Denn wenn man nicht weiß, wer hinter Los Angeles Police Department steckt, hat man es bei der Google-Suche schwer. (dpa)