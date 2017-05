Taylor Swift ist die süßeste Fan-Mama überhaupt

Dienstag, 16. Mai 2017, 11:46 Uhr

Taylor Swift (27) ist bekannt dafür, sich immer ganz besonders rührend um ihre Fans zu kümmern. Seit Monaten ist sie vor der Presse abgetaucht, das hält sie aber nicht davor ab, im Kontakt mit ihren Swifties zu bleiben. Ein Fan-Girl lud sie zu ihrer Abschluss-Party ein und die Sängerin antwortete sehr persönlich.

Foto: ATP/WENN.com

Für Ashley war es wahrscheinlich einer der schönsten Tage ihres Lebens. Nicht nur schmiss sie an diesem Tag eine fette Party, um ihren Highschool-Abschluss zu feiern, sie bekam auch noch Post von ihrer Lieblingssängerin Taylor Swift. Diese schickte ihr zur Feier des Tages einen Blumenstrauß und eine süße handgeschriebene Karte.

In der persönlichen Nachricht bedankte sich die Squad-Leaderin: „Hi Liebes! Ich muss dir leider sagen, dass ich es nicht zu deiner Party schaffe. Das New York-Motto, die Fotobox, die Location im 13. Stockwerk….das klingt wie eine Party, die mir gefallen würde. Ich bin so stolz auf dich, auf deine harte Arbeit, deine Mühen, deine Freude und auf deine Ambitionen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ein Mädchen wie du, mich mag. Ich schicke dir und deiner Familie Umarmungen und Küsse. Alles Liebe, Taylor.“

Wie süß ist das denn bitte von der millionenschweren Sängerin?! Die liebe Taylor ist trotz der Tatsache, dass sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen der letzten zehn Jahre ist, sehr bodenständig geblieben. Sie scheint immer noch zu wissen, wem sie ihren Erfolg eigentlich zu verdanken hat und es ist daher nicht das erste Mal, dass sie sich so viel Zeit und Mühe für eine kleine Freude für einen Fan nimmt. (LK)