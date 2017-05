"Thor - Tag der Entscheidung": Erster deutscher Trailer

Dienstag, 16. Mai 2017, 12:04 Uhr

Hammer weg, Haare ab – manchmal kommt selbst für einen Superhelden alles anders als gedacht: Während Asgard und seiner Bevölkerung durch die Tyrannei der skrupellosen Hela (Cate Blanchett) der Untergang droht, wird Thor (Chris Hemsworth) am anderen Ende des Universums ohne seine mächtige Waffe gefangen gehalten.

Thor (Chris Hemsworth). Foto: Marvel Studios 2017

In einem atemlosen Wettlauf gegen die Zeit versucht der Göttersohn seinen Weg zurück in die Heimat zu finden, um ‚Ragnarök‘, die gefürchtete Götterdämmerung, aufzuhalten. Doch vorher muss er sich in einem tödlichen Gladiatorenkampf keinem Geringeren als einem alten Verbündeten und Mitglied der Avengers stellen: dem unglaublichen Hulk (Mark Ruffalo)!

Mit mehr als 136 Millionen Views war der amerikanische Trailer zu „Thor – Tag der Entscheidung“ Marvels und Disneys meist geklickter Clip innerhalb von 24 Stunden und lässt damit die schiere Vorfreude der Thor-Fans weltweit erahnen. Nun ist auch der erste deutsche Trailer da macht Lust auf mehr! Deutscher Kinostart ist am 2. November 2017

Bildgewaltig und prall gefüllt mit spektakulärer Action und schrägem Humor: Unter der Regie des Oscar-nominierten Taika Waititi, Schöpfer der Kultkomödie „Fünf Zimmer, Küche, Sarg“, donnert Chris Hemsworth im dritten Thor-Franchise erneut als stählerner Titan über die deutsche Kinoleinwand.

Wieder an seiner Seite stehen Publikumsliebling Tom Hiddleston als sein Bruder Loki, Golden Globe®-Gewinner Idris Elba als Verbündeter Heimdall sowie Oscar-Preisträger Anthony Hopkins als Thors Vater Odin.

Loki (Tom Hiddleston) Foto: Marvel Studios 2017

In der Rolle der finsteren Hela hält Oscar®Preisträgerin Cate Blanchett erstmals das Universum in Atem und auch Charakterdarsteller Jeff Goldblum, Neuseelands Hollywoodexport Karl Urban sowie die Senkrechtstarterin Tessa Thompson geben ihr beeindruckendes Marvel-Debut. Ein besonderes Highlight stellt darüber hinaus das Crossover mit dem Avengers-Mitglied und Muskelpaket Hulk dar, der eindrucksvoll von Hollywoodstar Mark Ruffalo verkörpert wird.

Grandmaster (Jeff Goldblum). Foto: Marvel Studios 2017

Hulk (Mark Ruffalo). Foto: Marvel Studios 2017

Hela (Cate Blanchett) Foto: Marvel Studios 2017