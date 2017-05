Caroline Beil (50): Im neunten Monat auf dem roten Teppich

Mittwoch, 17. Mai 2017, 15:41 Uhr

Sie weiß um die Wirkung der Bilder, deswegen präsentiert sich die 50-Jährige ja auch schwanger auf einem roten Teppich. Moderatorin Caroline Beil (50) ist kurz davor zum zweiten Mal Mutter zu werden. Bei einem Event in Hamburg zeigte sie sich jetzt hochschwanger – und knapp vorm Platzen.

Die schwangere Moderatorin und Model Alessandra Meyer-Wölden (r) unterhalten sich. Foto: Christina Sabrowsky/dpa

Lange hat man nichts von ihr gehört, aber nun zeigte sich Caroline Beil wieder in der Öffentlichkeit. Und zwar mit einer inzwischen ganz schön großen Babykugel. Beim „Deichmann Shoe Step Award“ (Der Award wird zum sechsten Mal an Moderedakteure und Blogger verliehen) in Hamburg strahlte sie wie ein Honigkuchenpferd. Die Kritik an ihrer sehr späten Schwangerschaft gehen ihr inzwischen sicher, sagen wir mal so, am Bauch vorbei.

Im engen schwarzen Kleid mit Bleistiftrock und Schlitz versucht sie erst gar nicht erst ihre mütterlichen Rundungen zu kaschieren.

Für die Ex-Dschungel-Zicke ist es übrigens das zweite Kind. Mit ihrem Ex Pete Dwojak (35) hat sie bereits einen 7-jährigen Sohn. Junge Männer scheinen übrigens ihr Ding zu sein, denn auch ihr neuer Babydaddy, Phillipp Sattler (34), ist stolze 16 Jahre jünger als sie. (LK)