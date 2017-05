Das hier teilen Niall Horan und Harry Styles

Mittwoch, 17. Mai 2017, 21:08 Uhr

Niall Horan und Harry Styles teilen einen ähnlichen Musikgeschmack. Der 23-Jährige und sein ehemaliger Bandkollege von One Direction verfolgen derzeit beide ihre Solokarriere und Niall denkt, es sei „brilliant“, dass Harry, Louis Tomlinson und Liam Payne ihre persönlichen Ziele im Blick haben.

Foto: WENN.com

Er erzählte: „Ich kenne sie alle sehr gut und ich weiß, welche Musik sie mögen, deshalb überrascht es mich nicht, wenn ich höre, was sie veröffentlichen. Harry und ich haben einen ähnlichen Geschmack, er mag es vielleicht ein bisschen rockiger als ich, aber es ist großartig zu sehen, dass jeder sein eigenes Ding macht.“ Zudem gab Niall zu, dass es ihn freue, eigene Musik machen zu können. Gegenüber ‚97.1 AMP Radio‘ sagte er: „Ich habe für 1D eine Menge geschrieben, was in die Richtung von Fleetwood [Mac] geht, und ich höre mich selbst in den Songs jetzt. Dieses Mal bin es komplett ich, deshalb kann ich tun, was ich will, und auch wann ich es will.“

Doch wie Harry Styles kürzlich verriet, kann er sich auch eine Reunion von One Direction vorstellen. Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ antwortete der ‚Sign of The Times‘-Interpret auf die Frage, ob es je dazu kommen würde: „Das ist etwas, das ich nie ausschließen würde. Momentan hat jeder die Chance, die Dinge auszuprobieren, die er möchte und es ist wirklich cool zu sehen, was jeder macht, wenn es nur diese eine Person ist, die im Studio sitzt und schreibt.“