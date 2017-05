Janet Jackson: 100 Blumen zum Geburtstag vom Ex

Mittwoch, 17. Mai 2017, 10:08 Uhr

Janet Jacksons Noch-Ehemann schickte ihr 100 Blumen zum Geburtstag. Die ‚Rhythm Nation‘-Interpretin trennte sich erst kürzlich von ihrem Mann Wissam Al Mana, mit dem sie den vier Monate alten Sohn Eissa großzieht.

Foto: WENN.com

Und obwohl die Ehe der beiden gescheitert ist, ließ es sich ihr Ex nicht nehmen, der Musikerin eine Mischung aus Rosen und Orchideen an ihrem Jahrestag zukommen zu lassen. Ein Insider sagte: „Janet und ihr Ehemann sind getrennt, aber sie lieben und respektieren sich. Es wird wohl keine Wiedervereinigung in Zukunft geben, aber man soll niemals nie sagen.“ Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Janet und Wissam trotz Trennung noch gut befreundet sind. Ein Insider verriet damals gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass keine Rede von einem Rosenkrieg sein kann.

„Janet vertraut Wissam und er ihr. Sie arbeiten als Eltern zusammen. Sie verbindet eine dicke Freundschaft. Es gibt keine Streitereien zwischen ihnen“, erklärte der Bekannte. Die beiden möchten ein möglichst stabiles Zuhause für ihren Sohn haben, wie weiter zu lesen steht. „Sie sind sehr diszipliniert und das Baby wird nach einem genauen Plan versorgt.“