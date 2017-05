Jonah Hill in Martin Scorseses Thriller "Uncut Gems"

Mittwoch, 17. Mai 2017, 14:50 Uhr

Hollywood-Comedian Jonah Hill spielt in einem Thriller mit: Und da geht um „Ungeschliffene Juwelen“.

US-Schauspieler Jonah Hill 2013 in New York. Foto: Peter Foley

US-Schauspieler Jonah Hill, bekannt aus Filmen wie „War Dogs“ und „Wolf of Wall Street“, soll in einem Thriller namens „Uncut Gems“ mitspielen. Martin Scorsese und Emma Tillinger Koskoff sollen als Produzenten mitwirken, während Josh und Benny Safdie Regie führen, wie das Portal „Variety“ berichtete.

Genauere Details zum Inhalt wurden zunächst nicht bekannt. Der Film soll aber im sogenannten Diamantenbezirk New Yorks an der 47th Street in Manhattan spielen, einem der größten Umschlagplätze im illegalen Diamantenhandel innerhalb der USA. Übersetzt bedeutet der Titel etwa „Ungeschliffene Juwelen“. (dpa)