Justin Bieber will unter die Haube: "Ich meine das todernst"

Mittwoch, 17. Mai 2017, 12:40 Uhr

Justin Bieber (23) hat alles. Er ist erfolgreich, hat Geld und ist gesund. Nur eins fehlt ihm noch: die Frau, der er sein Herz schenken kann. Bei einem Fantreffen in Australien sagte er jetzt, dass er auf Brautschau ist.

Foto: Instagram/JustinBieber

Ja, richtig gehört, Justin will heiraten. Er braucht nur noch die richtige Frau dazu. Bei einem Treffen mit einer „Make A Wish“-Patientin in Down Under antwortete er auf die Frage, was er an seinem Leben ändern würde: „Ganz ehrlich, ich will eine Freundin finden. Ich meine das todernst. Ich möchte heiraten. Nicht jetzt, aber sehr bald.„

Okay, na dann viel Spaß bei der Suche. Alle Singles wissen aus eigener Erfahrung, dass man die wahre Liebe am ehesten findet, wenn man ganz verzweifelt nach ihr sucht. (LK)