Kylie Jenner ist süchtig nach Cornflakes

Mittwoch, 17. Mai 2017, 19:50 Uhr

Kylie Jenner pickt die Marshmallows aus ihrem Müsli. Das 19-jährige Model liebt dabei ganz besonders die Zucker-haltigen Fertigmischungen und genießt laut Aussage ihrer Halbschwester Khloe Kardashian regelmäßig ihre ’Lucky Charms’-Cornflakes.

Foto: WENN.com

Während einer Behind-the-Scenes-Tour von Khloes Küche zeigte der Reality-TV-Star seine beeindruckende Sammlung von Zerealien-Marken und erklärte: „Kylie isst die ganze Zeit ’Lucky Charms’. Sie ist wie eine Dreijährige, sie pickt sich nur die Marshmallows raus.“ Khloe besitzt außerdem eine ähnlich große Sammlung an Tee-Sorten und die 32-jährige Schönheit gesteht, dass sie ihre Besucher mit ihrem Sortiment gern beeindruckt. Ihren Instagram-Anhängern erzählt sie: „Ich habe gern alle diese verschiedenen Tees für meine Gäste zur Hand. Wenn jemand vorbeikommt und fragt, ob ich Tee habe und ich dann die Schublade öffne, meint jeder so etwas wie ‚OMG erstaunlich!'“

Die Ich-Darstellerin hat vor kurzem zugegeben, dass sie sich „ständig unter Druck“ fühlt, das Bild von ihr in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am 16. Mai 2017 um 16:24 Uhr

Die brünette Schönheit verriet, dass ihre non-stop präsente Medienpersönlichkeit sich zu einem Kampf entwickelt hat, den sie „nicht für immer aufrecht halten“ kann. Kylie – deren Teenager-Jahre bei „Keeping Up with the Kardashians“ gezeigt wurden, gab auf Instagram preis: „Wenn du vor der Kamera aufwächst, fühlt sich jeder so, als würde er dich kennen, aber das tun er nicht. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute eine falsche Vorstellungen von mir haben. Es gibt die Seite an mir, die ständig unter Druck steht, um mit zu halten, und dann die Seite, wer ich wirklich bin, wenn ich meine Freunde um mich habe.“ Weiter erklärte sie: „Kein Mensch hat ein perfektes Leben, aber ich bin an diesem Druck nicht völlig unschuldig, weil ich diesen Lebensstil aufrechterhalte. Ich werde das aber nicht für immer tun.“