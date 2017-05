Philipp Lahm wird zum zweiten Mal Vater

Mittwoch, 17. Mai 2017, 12:27 Uhr

An diesem Samstag beendet Fußballweltmeister Philipp Lahm seine erfolgreiche Sport-Karriere. Danach kann er sich nun auf seinen Vaterjob konzentrieren.

Philipp Lahm und seine Ehefrau Claudia 2016 auf dem Oktoberfest in München. Foto: Alexander Hassenstein

Philipp Lahm und seine Ehefrau Claudia bekommen ein zweites gemeinsames Kind. Der 33 Jahre alte Fußballprofi sagte am Mittwoch bei Sport1: „Es wird ein Mädel“. Zuerst hatte die Illustrierte ‚Bunte‘ berichtet, dass der Kapitän von Rekordmeister FC Bayern München und seine Frau (30) ein Geschwisterchen für Sohn Julian (4) erwarten. „Es ist richtig, wir werden noch einmal Eltern. Da freuen wir uns natürlich“, sagte der Weltmeister in dem Interview, von dem Sport1 bei Twitter einen kleinen Ausschnitt veröffentlichte.

Lahm beendet am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg seine aktive Karriere. Der Abwehrspieler wurde in seiner Laufbahn achtmal deutscher Meister, Champions-League-Sieger 2013 und mit der Nationalmannschaft im Juli 2014 Weltmeister in Brasilien. (dpa)