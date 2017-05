Scott Disick: Trifft er sich mit Bella Thorne?

Mittwoch, 17. Mai 2017, 13:20 Uhr

Scott Disick soll am Montag (15. Mai) ein Date mit Bella Thorne gehabt haben. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star, der mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Kourtney Kardashian die drei gemeinsamen Kinder Mason (7), Penelope (4) und Reign (2) hat, und die Schauspielerin sollen im ‚Catch‘ in Los Angeles einen romantischen Abend verbracht haben.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Danach soll es für die Turteltauben im ‚The Peppermint Club‘ weitergegangen sein. Ein angeblicher Vertrauter sagte dazu: „Es war ein richtiges Date.“ ah ja! Die 19-Jährige und der 33-jährige Reality-TV-Star haben Berichten zufolge zusammen getanzt und seien im Anschluss auf Tuchfühlung gegangen. Scott soll sich dabei wie „ein wahrer Gentleman“ verhalten haben. Gleichzeitig äußerte sich aber auch ein weiterer Insider gegenüber der Zeitschrift ‚People‘ und sagte, es sei nur ein spaßiger Abend gewesen: „Das wird keine ernsthafte Beziehung. Sie sind nur in den gleichen Kreisen unterwegs und haben sich zuvor schon einmal kennengelernt.“

Erst vor Kurzem schockte Scott die Kardashians, als er in ihrer TV-Show gestand: „Ich bin ein Sexsüchtiger. Ich bin ein abgef***ter, schrecklicher Sexsüchtiger.“ Da ist er aber nicht allein, der gute Mann… (Bang)