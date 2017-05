Sophia Thomalla: Mit wem ist sie denn nun zusammen?

Mittwoch, 17. Mai 2017, 8:09 Uhr

Sophia Thomallas Liebesleben macht den deutschen Boulevard verrückt. Das 27-jährige Model war jahrelang mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann liiert. Dann heiratete sie überraschenderweise Anfang letztes Jahr den Musiker Andy LaPlegua. Doch die Ehe wird derzeit bereits wieder geschieden.

Sophia Thomalla mit Brüll-Komikerin Hella von Sinnen. Foto: AEDT/WENN.com

Nun soll Thomalla mit dem Ex von Gwen Stefani, Bush-Frontmann Gavin Rossdale zusammen sein. Die Klatschblätter wollen den Beweis für die Beziehung in einem Schmückstück der Tochter von Simone Thomalla entdeckt haben: Bei den ‚Felix Burda Awards‘ am Sonntag trug sie einen Kettenanhänger in Form eines ‚g‘ wie Gavin. Thomalla selbst dementiert die Vermutung und sagt, der Buchstabe stehe für ‚Grazia‘. Aber zu ihrem Beziehungsstatus wollte die schöne Blondine nichts sagen. Ist ja auch logisch, so bleibt’s ja viel spannender.

Sie freute sich gegenüber der Illustrierten ‚Bunte‘: „Ich bin glücklich zu zweit, definitiv, aber das sag ich ja überall, ne? Ich sag überall, dass ich kein Single bin, ich sag‘ nur nicht mit wem – und das ist es ja, was ihr wissen wollt, ne?“ Erst kürzlich hatte Thomalla bekannt gegeben, dass sie und LaPlegua sich bereits nach einem Jahr Ehe wieder scheiden ließen.





Auf die Frage, ob sie die Hochzeit bereue, antwortet sie dem Magazin ‚Grazia‘: „Nein. Wenn ich eine neue Beziehung eingehe, werfe ich mich immer mit Haut und Haar hinein. Jetzt läuft die Scheidung und alles ist gut.“ Die Moderatorin gab im Interview auch preis, dass sie weiß, was Liebeskummer ist. Sie bekennt: „Und natürlich habe ich auch schon unter Liebeskummer gelitten. Ich mache dann viel Sport, kann kaum was essen und bin ziemlich zickig. Ich lasse mich aber niemals gehen, betrinke mich nicht und liege auch nicht heulend auf der Couch.“