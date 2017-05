Supermodel Karlie Kloss glaubt an Geister

Mittwoch, 17. Mai 2017, 18:05 Uhr

Karlie Kloss kann sich gut vorstellen, dass Geister existieren. Doch nicht nur das: Die 24-Jährige findet die Vorstellung sogar schön, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. So erklärt sie: „Ich glaube gerne daran. Es gibt einfach so viel, das jenseits von dem ist, was wir uns erklären können.“

Foto: Apega/WENN.com

Eine Sache bereitet der ‚Victoria’s Secret‘-Schönheit jedoch Albträume: „Ich habe Angst, zu sterben, bevor ich ein wirkliches Vermächtnis aufgebaut habe und eine Familie habe, die ich will.“ Und was will die hübsche Blondine erreicht haben, bevor sie stirbt? „Dass ich jeden Tag voll ausgelebt habe. Es gibt so viel, was ich lernen will – ich hoffe, dass ich sogar an meinem letzten Tag noch lerne“, offenbart sie. Doch Karlie gibt auch zu, dass es ihr an ein paar Charaktertugenden fehle. Erst jetzt habe sie die große Kunst, sich in Geduld zu üben, gelernt.

So enthüllt sie gegenüber dem ‚Stylist‘: „Ich bin jemand, der immer gerne unterwegs ist, vorwärts geht und die Dinge anpackt. Aber langsamer zu schalten und gegenwärtiger, bewusster und überdachter zu sein, kann tatsächlich produktiver sein.“