Taylor Swift: Joe Alwyn soll ihr neuer Boyfriend sein

Mittwoch, 17. Mai 2017, 10:51 Uhr

Taylor Swift (27) soll mal wieder einen neuen Boyfriend haben. Dabei bleibt die Sängerin ihrem Beuteschema treu. Er ist attraktiv, ein erfolgreicher Newcomer und natürlich britisch.

Foto: WENN.com

Seit Monaten herrscht Stille um Taylor Swift. Niemand weiß derzeit genau, wo sie ist und was sie macht. Denn nach dem Vorbild ihres besten Buddy Ed Sheeran (26), nimmt die Sängerin gerade einige Monate Auszeit. Jetzt will die Klatschpresse aber herausgefunden haben, in welchem Bett der Superstar seine freie Zeit genießt. Ihr neuer Boyfriend soll das makellose Sahneschnittchen Joe Alwyn (26) sein.

Der junge Mann ist noch kein Star, wird aber in Fachkreisen als der kommende britische Schauspiel-Newcomer gehandelt. Denn ohne viel Erfahrung bekam er die Hauptrolle im Drama „Die irre Heldentour von Billy Lynn“ von Star-Regisseur Ang Lee (62).

Und wenn man sich Joe genauer betrachtet, passt er genau in Taylors Beuteschema. Er ist sehr attraktiv, aber kein so klassischer Schönling, er ist groß und gut trainiert. Und er ist natürlich Brite, wie schon ihre Ex-Boyfriends Harry Styles (23), Calvin Harris (33) und Tom Hiddleston (36). (LK)