"Transformers - The Last Knight": Neuer Trailer und 10 Fakten

Mittwoch, 17. Mai 2017, 18:24 Uhr

Es geht um alles! Was passiert, wenn zwei grundverschiedene Spezies um das Schicksal der Erde ringen? Nichts ist, wie es scheint! Selbst Optimus Prime scheint die Seiten gewechselt zu haben. Wird es dem spektakulären Star-Ensemble um Mark Wahlberg als Cade Yaeger und Sir Anthony Hopkins als britischer Lord Edmund gelingen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und die Welt zu retten?

Fotos: Paramount

Der neueste Trailer zu Michael Bays bombastischem Action-Epos ‚Transformers: The Last Knight‘ zeigt fulminante Ausschnitte des letzten Kampfes zwischen Mensch und Maschine. Kinostart ist am 22. Juni 2017.

Um Euer Wissen zum zehnjährigen Jubiläum des Mega-Franchise aufzufrischen, haben wir nachfolgend 10 Fakten aus der legendären ‚Transformers‘-Geschichte zusammengestellt!

Fotos: Paramount

1. Erfolgreich ohne Vorwissen: Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, überzeugte Michael Bay das Projekt T anzugehen. Ursprünglich hätte er den Film fast abgelehnt aufgrund fehlenden Vorwissens.

2. Wahre Datenflut: Ganze 140 Terabyte Datenspeicher werden benötigt, um die CGI-Effekte der Transformers richtig zu animieren.

3. Fahren ohne Führerschein: Da Megan Fox nicht Motorrad fahren konnte, musste sie bei den Dreharbeiten angeschoben und wieder aufgefangen werden.

4. Wahnsinnige Summen: Der erste Teil der Reihe spielte rund 700 Millionen U.S. Dollar ein. Genau so viel, wie die Deutsche Bahn 2016 an Gewinn erzielen konnte.

5. Versteckter Hinweis: In Sam Witwickys (Shia LaBeouf) Studentenzimmer hängt ein Poster von Bad Boys II – dieser Film wurde ebenfalls von Michael Bay produziert.

6. Die Stimme der Fans: Während des ersten Films rief Michael Bay über die offizielle Transformers-Website die Fans dazu auf, Sätze einzureichen, die später dann im Film verwendet werden sollten. Gewonnen hat: „Freiheit ist das Recht aller Lebewesen“.

Fotos: Paramount

7. Unsterblich: Zählt man verschiedene Serien und Comics mit, ist Optimus Prime fast 25 Mal gestorben.

8. Einzigartig: Jeder einzelne Transformer verwandelt sich auf einzigartige Art und Weise. Möglich gemacht wird das durch komplett animierte Bauteile. Optimus Prime beispielsweise besteht aus über 10.000 voll animierten Einzelteilen.

9. Reale Transformers? Nicht alles an den Transformersist durch CGI-Effekte inszeniert. So wurden beispielsweise lebensechte Modelle von Bumblebee und Optimus Prime erschaffen, die während des Films unter anderem für Nahaufnahmen verwendet wurden.

Fotos: Paramount

10. Großes Herz: Im fünften Teil der Reihe spielt Staffordshire-Bullterrier-Hündin Freya an der Seite von Sir Anthony Hopkins. Die Hündin leidet an Epilepsie und verbrachte ihr Leben bisher im Tierheim. Michael Bay wurde durch die britische Presse auf Freya aufmerksam und holte sie vor die Kamera. Mittlerweile hat die Hundedame ein neues Zuhause gefunden.

Bay hatte sich darüber hinaus bereit erklärt die Hündin selbst zu adoptieren für den Fall, dass sie keine Familie gefunden hätte.