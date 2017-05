Der Kardashian-Fluch bricht über A$AP Rocky ein

Donnerstag, 18. Mai 2017, 11:50 Uhr

In der USA gibt es eine putzige „Legende“, die besagt, wenn du dich als Mann mit einer Kardashian einlässt, das Unglück bald über dich hereinbrechen wird. So lange, bis du verrückt wirst. Man nennt es den sogenannten Kardashian-Fluch. Bei A$AP Rocky (28) beginnt er schon zu wirken.

Foto: KIKA/WENN.com

Alles war gut bei A$AP Rocky. Der Rapper schaffte es aus dem Ghetto zum Millionär, seine bisherigen zwei Alben schafften es auf Platz 1 der US-Charts und auch die Fashion-Industrie liebt den schönen Musiker. Jetzt ist er auch noch mit dem Model der Stunde, Kendall Jenner (21) liiert. Die ist nur leider streng genommen eine Kardashian. Und kaum ist die Beziehung offiziell, geschehen dem Rapper unschöne Dinge.

In der Nacht zum Mittwoch wurde zum Beispiel in sein Haus eingebrochen. Er selbst war nicht da, dafür eine weibliche Verwandte. Laut „TMZ“ öffnet diese den drei Kriminellen die Tür, welche sie dann mit gezogener Waffe bedrohten und sich so Eintritt verschafften. Einmal im Haus ließen sie sich nicht lumpen und stahlen Schmuck und Wertgegenstände im Wert von 1,5 Millionen Euro. Der Verwandten krümmten sie aber zum Glück kein Haar.

Natürlich ist der Kardashian-Fluch nur eine Legende, aber das können doch alles keine Zufälle sein. Das ist ein Fall für Galileo Mystery!