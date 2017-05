Ian Somerhalder: Süße Nachricht an Nikki Reed

Donnerstag, 18. Mai 2017, 19:15 Uhr

Ian Somerhalder hat seine Freundin Nikki Reed mit einer süßen Nachricht zu ihrem 29. Geburtstag überrascht.

Der ‚Vampire Diaries‘-Darsteller postete am Mittwoch (17. Mai) auf Instagram in einer Slideshow einen Schnappschuss der Turteltauben.

Ein Beitrag geteilt von iansomerhalder (@iansomerhalder) am 17. Mai 2017 um 14:50 Uhr

Der Frauenschwarm schrieb dazu: „Happy Birthday an das wunderbarste menschliche Wesen, das ich kenne… Heute feiern wir dich. Wegen einer unzählbaren Anzahl an Gründen, die ich nicht einmal beschreiben könnte und denen alle zustimmen würden, die dich kennen und sogar die, die dich nicht kennen. Es ist dein Tag. Die Liebe und das Licht, die du in die Welt strahlst, scheinen wie ein Leuchtfeuer für alle. Es ist diese Liebe und das Licht, die mich zu dem sicheren Hafen zuhause jenseits von den turbulenten und gewissermaßen verräterischen Gewässern des Lebens führen.“

Weiter erklärt der Frauenschwarm: „Danke für deine unermüdlichen Versuche, das Gute zu verbreiten, Veränderung zu bewirken und die komplexen Fäden unseres Lebens nahtlos in die wärmste, weicheste und magischste Decke zu weben. Jeden Tag, den ich dich dabei beobachte, wie du du bist, werde ich an deine Schönheit und deine Talente erinnert und wie glücklich ich mich schätzen kann, dieses Leben mit dir zu teilen. In Liebe, Ian.“

Unter dem Post sammelten sich die Likes und begeisterten Kommentare nur noch so. „Du bist so süß mit deiner Frau, Ian“, schwärmte so ein Follower. Ein anderer User gestand: „Ich weine… Warum seid ihr so süß, Ian und Nikki?“ Vor zwei Wochen hatte das Paar bekannt gegeben, dass es sein erstes Kind erwarten würde. Die ‚Twilight‘-Schauspielerin veröffentlichte ein Bild, auf dem Ian ihren Babybauch küsst und erklärte: „Wir teilen diesen Körper nun schon seit einer Weile und wir haben zusammen schon so viel erfahren. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen… „