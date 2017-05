Kelly Clarkson noch selbstbewusster durch ihre Kinder

Donnerstag, 18. Mai 2017, 10:28 Uhr

Kelly Clarkson hat durch ihre Kinder an Selbstbewusstsein gewonnen. Die 35-jährige Sängerin zieht die zweijährige River Rose und den 13 Monate alten Remington Alexander mit ihrem Ehemann Brandon Blackstock groß. Durch ihren Nachwuchs sei Clarkson eine mutigere Person geworden, da sie sich nun mit „verrückten“ täglichen Aufgaben rumschlagen müsse.

Foto: WENN.com

Sie erklärt bei der ‚Featured Presentation: Music’s Leading Ladies Speak Out‘ in Nashville: „Ich war immer schon eine selbstbewusste Person, ich denke, das liegt daran, dass ich Texanerin bin. Aber Mutter zu sein hat mir ein anderes Level an Selbstbewusstsein gegeben, denn die Sachen, die eine Mutter jeden Tag macht – ohne Job nebenbei – sind ziemlich verrückt. Wir sind wirklich Gladiatoren.“

Beruflich läuft es derweil ziemlich gut für die ‚Because of You‘-Interpretin, denn mit ihrem großen Selbstbewusstsein hat es die Musikerin in die Jury der amerikanischen Version von ‚The Voice‘ geschafft. Einst war sie selbst eigentlich die Gewinnerin von ‚American Idol‘. 2002 belegte sie bei der ABC-Show den ersten Platz. Nun wurde jedoch bestätigt, dass sie in der 14. Staffel der Konkurrenz-Show ‚The Voice‘ von NBC mitwirken wird. Neben Kelly werden ebenso Adam Levine und Miley Cyrus auf den berühmten roten Stühlen sitzen.

In einem öffentlichen Statement ließ die ‚Breakaway‘-Interpretin verlauten: „Ich bin so aufgeregt, ein Teil von ‚The Voice‘ zu sein. Die Idee, als Coach mitzumachen, kam immer wieder auf. Aber das Timing stimmte nie, bis jetzt. Ich habe es immer geliebt, in der Show aufzutreten, ob als Beraterin oder Performerin. Ich habe bereits wunderbare Beziehungen mit den Leuten dort während meines Weihnachts-Specials aufgebaut. Ich kann es nicht abwarten, meinen Stuhl umzudrehen und in die Gesichter von zukünftigen Künstlern zu blicken und sie zu unterstützen und ihnen die Hilfe anzubieten, die sie brauchen, um in dieser Branche Fuß zu fassen.“