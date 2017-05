Lady Gaga veröffentlicht zehnteilige Modekollektion

Donnerstag, 18. Mai 2017, 16:50 Uhr

Lady Gaga bringt mit ‚Urban Outfitters‘ eine neue Modelinie auf den Markt. Die 31-jährige Sängerin hat mit dem bekannten Modehaus eine zehnteilige Kollektion für Männer- und Frauenkleidung und Accessoires entworfen.

Foto: Cousart/JFXimages/WENN.com

Und dies kurz vor ihrer ‚Joanne World Tour‘, die am 1. August in Vancouver, Kanada, startet. Laut ‚The Hollywood Reporter‚ soll die Kollektion der Sängerin (‚Poker Face‘) ein Mix aus Langarm- und Kurzarmshirts, Tank-Tops und Pullovern sein. Zudem sollen eine Mütze, eine Handtasche und eine Bomberjacke dabei sein, die in Zusammenarbeit mit ‚Bravado‘ produziert werden.

Alle Teile haben ein künstlerisches Merkmal, bezogen auf Gagas neustes Album und ihre kommende Tour oder sind durch ein Portrait der blonden Schönheit geschmückt. Die Preise sollen zwischen ungefähr 15 und 270 Euro liegen. Die ‚Gaga x UO x Joanne‘-Reihe kommt am Freitag (19. Mai) um 17 Uhr in die US-amerikanischen Läden.

Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 8. Mai 2017 um 14:28 Uhr

Online ist die Ware ab kommenden Montag (22. Mai) erhältlich. Der Star, dessen richtiger Name Stefani Joanne Angelina Germanotta ist, wird zur Veröffentlichung seiner Kollektion bei ‚Urban Outfitters‘ am Herald Sqaure in New York dabei sein, wie auch morgen im Laden in der Melrose Avenue in Los Angeles. Die Kunden haben somit die Chance, die Ware von der Künstlerin signieren zu lassen und Tickets für ihre kommenden Konzerte zu ergattern. Auf Instagram teilte Gaga bereits ein Foto, auf welchem ihr Gesicht pink gefärbt ist und das Datum der Veröffentlichung steht. So ist zu lesen: „#JOANNE bei @UrbanOutfitters, diesen Freitag.“