Lecker: Cara Delevingne heiß mit Eis

Donnerstag, 18. Mai 2017, 22:36 Uhr

Briten-Supermodel Cara Delevingne ist bekanntlich mit mit Moschino-Kreativdirektor Jeremy Scott das neue Gesicht der Eismarke Magnum. Heute präsentierte sie am Ende der Filmfestspiele in Cannes den zweiten Teil der Werbekampagne.

Foto: Magnum/Matt Crossick/PA Wire

Und die beinhaltet den Launch zwei neuer, aufregender Geschmacksrichtungen: Magnum Double Himbeere und Magnum Double Kokosnuss. Die 24-jährige, die gerade dabei ist, sich auch als Schauspielerin zu etablieren, präsentierte an der Croisette am heutigen Nachmittag bei einem Beach-Event mit Scott (41) in einem Zelt den neuen Werbespot für die neueste Eis-Kreation. Ihre frischgeschorene Glatze verbarg sie unter einem knallroten Barett-Mütze und der Aufschrift „Anarchy“. Fazit: Unheimlich sexy!

Zur Stunde findet in Cannes die Magnum-Party statt und am Nachmittag machte sie der versammelten Journalisten-Meute nach der Präsentation ein Angebot: „Wenn ihr heut Abend auch alle nackt an die Party kommt, dann zeige ich euch meine Nippel.“ Nun, leider sind Fotoapparate heute Abend nicht zugelassen, verriet uns unsere Korrespondentin in Cannes…

Ab 20. Juli ist Delevuingne u.a. neben Dane DeHaan und Rihanna (in einer Minirolle) in Luc Bessons „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ zu sehen.

