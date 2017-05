Leonardo DiCaprio ist wieder Single?

Donnerstag, 18. Mai 2017, 23:26 Uhr

Leonardo DiCaprio (42) soll wieder Single sein. Mehrere Quellen berichten, dass sich der Oscar-Gewinner von seiner Modelfreundin Nina Agdal (25) trennte. Bei Leos Datingverhalten fragt man sich nur, ob das überhaupt noch eine News wert ist…

Foto: WENN.com

„Sie haben sich vor ein paar Tagen getrennt, aber sie bleiben Freunde“, erzählte eine angebliche Quelle ‚HollywoodLife.com‘. Das dänische Model und der Hollywood-Titan waren im Juni letzten Jahres erstmals zusammen erspäht worden. Nun sei DiCaprio vor zwei Tagen in einem angesagten L.A.-Hot Spot angeblich mit Scott Disicks guter Freundin, dem britischen Model Ella Ross, gesichtet worden.

Wenn man spontan einen Soundtrack zum Beziehungsstatus zu Hollywoods begehrtesten Junggesellen wählen sollte, wäre der Jay-Z Song „On To The Next One“ ziemlich passend. Denn der Schauspieler wechselt die blonden „Victoria´s Secret“-Freundinnen offenbar wie andere die Unterwäsche. Jetzt wo der Sommer vor der Tür steht, ist es Zeit die Süße abzuwerfen, um sich wieder wild und frei in das dünne Getümmel stürzen zu können.

Interessant bei Leo ist, dass der Altersunterschied zwischen ihm und seinen Gespielinnen immer größer wird. Das heißt, je älter er wird, desto jünger werden seine Girls. Ihn und Nina trennten ganze 17 Jahre. Lange bleibt der Womanizer sicher nicht alleine, und sehr junge Damen, die ihn begehren gibt es ja genug. (LK)