OMG! Susan Sarandon mit 70 und Gigabusen in Cannes

Donnerstag, 18. Mai 2017, 16:07 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Cannes geben sich seit gestern Abend die Stars gerade die Klinke in die Hand. Bella Hadid (20), Lily Rose Depp (17), Emily Ratajkowski (25), all die It-Girls der Stunde sind da. Aber eine Oma stahl ihnen allen die Show. Denn die 70-jährige Susan Sarandon zog mit ihrem Mörder-Dekolleté alle Blicke auf sich.

Foto: Joe Alvarez

Beim Schaulaufen auf dem Roten Teppich in Cannes treffen sich die schönsten Schauspielerinnen und Models der Welt in superteuren Roben und top aufgestylt. Alle sehen umwerfend aus. Trotzdem schaffte es Hollywood-Goldie Susan Sarandon jetzt, dass alle über sie sprechen. Und das hat sie ihren Rundungen zu verdanken. Ihr dunkelgrünes Samtkleid vom Star-Designerin Alberta Ferretti zeigt nicht nur ihre nackten Schultern, sondern auch wie sexy ihre Brüste auch im Alter von 70 Jahren noch aussehen.

Foto: WENN.com

Die beiden wurden ordentlich hochgepusht und sagten der französischen Sonne und den rund 400 Fotografen höflich „Bonjour!“

Die legendäre Schauspielerin trug zum edlen Kleid eine coole Sonnenbrille und schlenderte so lässig über den Roten Teppich. Coolness hat eben wirklich nichts mit dem Alter zu tun… Hut ab jedenfalls! (LK)