Helene Fischer überholt Adele und die Rolling Stones

Freitag, 19. Mai 2017, 18:25 Uhr

Heute Nachmittag machte die Meldung die Runde, dass Helene Fischer schon „wieder alle Rekorde“ bricht. Mit bereits 300.000 in Deutschland verkauften Einheiten (entspricht Platin und Gold in der sogenannten Edelmetallwertung) ist es der erfolgreichste Albumstart überhaupt der letzten 15 Jahre. Und das nur eine Woche nach Erscheinen ihres Albums!

Foto: Starpress/WENN.com

Doch mehr noch: Fischer hat damit nicht nur den Starterfolg ihres Vorgängeralbums „Farbenspiel“ einmal mehr als verdoppelt, sondern überholt damit auch die bisherige Spitzenreiterin Adele, sowie auch beispielsweise die Rolling Stones, Robbie Williams oder AC/ DC, heißt es in einer Jubelmitteilung von Universal Music vom frühen Abend. Darüber hinaus befinden sich mit „Herzbeben“, „Nur mit Dir“ und „Flieger“ derzeit ja gleich drei neue Songs der charismatischen Sängerin in den TOP 50 der Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Das Erfolgs-Album „Farbenspiel“ (aktuell Platz 23) hält sich nunmehr 189 Wochen in den TOP 100 der Offiziellen Deutschen Album-Charts – und das ohne Unterbrechung. Das „Best Of“-Album (aktuell Platz 63) von Helene Fischer befindet sich bereits 321 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts!

Foto: Starpress/WENN.com

Auch hinsichtlich ihrer kommenden Live-Aktivitäten ist Fischer auf Rekordkurs und die Erwartungshaltung, die bei den Vorverkaufsstarts der Tourneen von Helene Fischer vorherrscht, ist mittlerweile entsprechend hoch. Für die im Herbst 2017 startende Arena-Tournee mit 69 Terminen und bis zu sieben Shows pro Stadt sowie für die große Stadiontournee im Sommer 2018 sind bereits über 800.000 Tickets verkauft. Mit diesen Tourneen wird sie ihrem Ruf als erfolgreichste Live-Künstlerin Europas einmal mehr gerecht.

Tom Bohne, äußerst kreativer „President Music Universal Music“, der seitens der Plsttenfirma mit einem äußerst fitten Team maßgeblichen Anteil am Entstehen der neuen Platte hatte, wird so zitiert: „Damit beweist Helene einmal mehr, dass sie in ihrer eigenen Liga spielt. Besonders freut mich, dass ihr Mut, mit einigen Songs auch neue Wege zu gehen, ihr Publikum und sich selbst wieder einmal herauszufordern, zu mehr als 100 Prozent belohnt wurde.“

Für diese strahlende Größe macht natürlich auch das Fernsehen eine Ausnahme. Heute Abend gibt es die “NDR Talkshow – Helene Fischer Spezial”, damit widmet die Reihe eine komplette Sendung ausschließlich einem Gast! Weitere Gäste sind Promis, „die alle etwas mit Helene Fischer verbindet“: TV-Moderator Frank Elstner, Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Promikoch Alfons Schuhbeck, Schauspielerin Stephanie Stumph, Cale Kalay, Tänzer und Ko-Choreograph von Helene Fischers erster Stadiontournee „Farbenspiel“, und Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde… Die 32-Jährige wird in der Show mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt als Hosts außerdem fünf Titel von ihrem Album präsentieren!

Kommende TV Sendungen:

Sa 20. Mai 17: 20:15 ZDF “Willkommen bei Carmen Nebel”

So 28. Mai 17: 20:15 RTL “Mensch Gottschalk”

Di 30. Mai 17: 22:5h VOX “Meylensteine”