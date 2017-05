Arme Anna Chlumsky: Jahrelange Hautunreinheiten

Samstag, 20. Mai 2017, 17:38 Uhr

Anna Chlumsky hatte Probleme mit sich selbst. Die ‚My Girl – Meine erste Liebe‘-Darstellerin ist mittlerweile 36 Jahre alt und zweifache Mutter, zudem noch immer im Fernsehen präsent.

Foto: FayesVision/WENN.com

Im Interview mit ‚People‘ verriet sie, dass sie sich nicht immer wohl in ihrem Körper gefühlt habe, da er sich mit den Schwangerschaften so verändert habe: „Sport hat mir dabei geholfen, mich wieder anzunehmen. Ich habe erkannt, dass es nicht den einen Weg gibt, dich selbst zu sehen. Wenn wir uns selbst betrachten, dann spielt auch immer eine Rolle, wie das Licht an diesem Tag reflektiert.“ Als Teenager hatte sie große Probleme mit Akne, enthüllte sie: „Ich bin einfach so angelegt, dass ich vier, fünf Jahre lang mit Hautunreinheiten zu kämpfen hatte.„

Die Produzenten schickten sie angeblich von Arzt zu Arzt. Als junges Mädchen ging ihr das ziemlich nahe, daher möchte sie für ihre Töchter etwas anderes: „Ehrlich gesagt will ich nicht, dass sie professionell arbeiten, bevor sie erwachsen sind.“ Derzeit spielt Chlumsky in der Serie ‚Veep‘. (Bang)