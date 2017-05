David Hasselhoff kommt auf "Deutschlandtour"

Samstag, 20. Mai 2017, 13:42 Uhr

Als die Berliner Mauer fiel, stieg sein Lied zu einer Freiheitshymne auf. Mit ‚Looking for Freedom‘ sang sich David Hasselhoff in die Herzen der Deutschen. Im nächsten Jahr kehrt er mit einer – nun ja – Tournee zurück.

Mann ist der cool Mann: David Hasselhoff bei der „Baywatch“-Premiere. Foto: JLN Photography/WENN.com

Der 64-Jährige geht 30 Jahre nach seinem Superhit „Looking for Freedom“ im kommenden Jahr auf Deutschlandtour. Wie der Veranstalter Ralf Seßelberg von der Agentur Promevent bestätigte, startet die Tour am 11. April 2018 im Berliner Show-Theater Friedrichstadt-Palast. Womit der Star seine Show füllen will, bleibt noch im Dunkeln. Der Mann hat zwar reichlich Goldene- und Platinplatten daheim, aber man erinnert sich nur an einen Song…

‚Looking for Freedom‘ hieß der 1978 von dem deutschen Sänger Marc Seaberg veröffentlichte Song. Die Musik stammt von dem Berliner Schlagerproduzenten Jack White, der Text von Gary Cowton. Die deutsche Fassung „Auf der Straße nach Süden“ mit Tony Marshall wurde ein Riesenhit. Hasselhoff sang den Track dann elf Jahre später. Der Schauspieler veröffentlichte zwei Alben in den USA 1985 und 1987, die alles andere als ein Erfolg waren. 1989 folgte dann ein Album für den europäischen Markt.

Doch zurück zur Hasselhoff-Tour: Nach acht weiteren Stationen endet die Tounee am 21. April in Suhl. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. 1989 hatte Hasselhoff mit der Neuauflage des Songs „Looking for Freedom“ (Auf der Suche nach Freiheit) viele Herzen in Deutschland gewonnen. Obwohl der Text eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten jungen Mannes ist, wurde das Lied zur Zeit des Mauerfalls als „Freiheitshymne“ gefeiert. Zu Silvester 1989 sang er es an der Mauer.

Hasselhoff, bekannt aus Kultserien wie „Baywatch“ und „Knight Rider“, ist derzeit als er selbst in dem Science-Fiction-Film „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ zu sehen. Weitere Stationen der Deutschlandtour 2018 sind Braunschweig, Neubrandenburg, Hamburg, Magdeburg, Nürnberg, Leipzig, Wetzlar und Jena. Der Vorverkauf beginnt laut Veranstalter am 2. Juni. (dpa/KT)