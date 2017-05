"Fack Ju Göhte 3": Joshua Kimmich beim Joggen "zufällig" im Film gelandet

Samstag, 20. Mai 2017, 10:07 Uhr

In ‚Fack Ju Göhte 3′ werden drei Bayern-München-Stars mitmischen. Laut ‚Bild‘-Zeitung wurde Jella Haase in dieser Woche in München beim Filmen mit den drei Spielern Mats Hummels, David Alaba und Joshua Kimmich gesehen.

Auf Instagram gab’s dann das endgültige Beweisfoto inklusive Film-Hashtag. Neben Jella Haase postete gestern auch Joshua Kimmich ein Foto aus dem Englischen Garten in München und schrieb dazu: „Beim Joggen zufällig in einem Dreh gelandet“. Ach? Eine Sprecherin der Produktionsfirma Constantin Film verriet dazu am Donnerstagabend nur soviel: „Wie groß die Rolle ist, soll bis zum Filmstart am 26. Oktober eine Überraschung bleiben“.

Die ersten Hater ruft diese Besetzung auch schon auf den Plan: Einer kommentierte das Foto auf Haases Instagram-Seite: „Die ersten beiden Teile waren genial aber Teil 3 werd ich nicht gucken wenn Typen von diesem Drecksverein da mit spielen“…

Zwar war Hauptdarsteller Elyas M’Barek nicht am Set, holte den Besuch bei den drei Bayern-Stars gestern aber nach. Da gab’s ein T-Shirt und zu gab es das obligatorische Beweisfoto: „Hab heute noch schnell bei meinen FackjuGöhte Kollegen mein Trikot für die neue Saison abgeholt. Danke“

Fast alle Schauspieler aus dem bisherigen Cast konnte Filmemacher Bora Dagtekin wieder zusammentrommeln. Auch Rapper Farid Banfg wird wieder einen Cameo-Auftritt haben, wieder als Kumpel von Zeki Müller (Elyas M’Barek‘). Karoline Herfurth wird bei #Finalfuck nicht dabei sein. Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ erklärte Herfurth: „Ich bereite mein nächstes Regie-Projekt vor und deswegen brauche ich Zeit.“

Julia Dietze könnte nun aber in ihre Fußstapfen treten. Dieses Gerücht setzt sogar Elyas M’Barek, der den Zeki Müller spielt, selbst in die Welt. Mit einem Foto auf Instagram heizte der Hauptdarsteller selbst die Spekulationen an. Der Schnappschuss zeigt die beiden Schauspieler nämlich gemeinsam am Set. Die Fans sind davon allerdings gar nicht begeistert. „Was ist mit Frau Schnabelstedt?“, fragt ein Fan. „Ohne Lisi ist doch sche***“, schreibt ein anderer. Ein Anhänger findet sogar. „Ohne Frau Schnabelstedt? Habt ihr jetzt noch Bock auf den Film? Ich nämlich nicht mehr so.“ ‚Fack Ju Göhte 3‘ startet am 26. Oktober.

(Bang/KT)