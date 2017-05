Gewinnspiel: Kay One singt Dieter Bohlen (und noch viel mehr)

Samstag, 20. Mai 2017, 18:16 Uhr

Mit „Dieter Bohlen – Die Mega-Show“ feiert RTL heute um 20.15 Uhr den erfolgreichen Produzenten und DSDS-Juror und seine größten Erfolge, seine größten Hits. Die Show wird moderiert von Oliver Geissen.

Kay One (2. v.l.), der 2014 Juror bei DSDS war, im Gespräch mit Moderator Oliver Geissen und Dieter Bohlen. Foto: RTL/ Frank Hempel

Zahlreiche Gäste wie Andrea Berg, Vanessa Mai, Beatrice Egli, Alexander Klaws, Bonnie Tyler, Rapper-Granate Kay One (der eine neue Version von Brother Louie präsentiert) sowie ein ausführlicher Modern Talking-Block und viele Überraschungen versprechen einen großen, unterhaltsamen Abend über dreieinhalb Stunden.

Gespannt darf man auch auf die Premiere der Neufassung des DSDS Nr.1 Hits „We Have A Dream“ in einer völlig neuen Künstlerzusammenstellung sein.

Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern. Dieter Bohlens Karriere ist einzigartig. Aus einem ostfriesischen Nobody wurde der erfolgreichste Komponist und Produzent Deutschlands. Mit Modern Talking schrieb er Musikgeschichte – und das weltweit! „Modern Talking“ gelang es als einzigem deutschen Act, mit fünf Titeln in Folge auf Platz 1 der Single-Charts zu landen.

Der Song „You’re my heart, you’re my soul“ verkaufte sich sechs Millionen Mal. Insgesamt wurden mehr als 42 Millionen Tonträger allein von „Modern Talking“ verkauft. Für mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit bekam Bohlen 1994 eine Auszeichnung.

Bonnie Tyler (2. v.l.) im Gespräch mit Moderator Oliver Geissen, DSDS-Juror Dieter Bohlen und „Supertalent“-Juror Bruce Darnell. Foto: RTL/ Frank Hempel

Über 1000 Edelmetallauszeichnungen schmücken seine Wände, davon mehr als 200 für „Modern Talking“. Insgesamt schrieb Dieter Bohlen für über 150 verschiedene Interpreten Lieder, über 100 hat er selber produziert, u.a. Künstler wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld, Alexander Klaws, Mark Medlock, Vanessa Mai, Chris Normann, Bonnie Tyler, Howard Carpendale, Engelbert, Roland Kaiser, Semino Rossi, Nino de Angelo aber auch Dionne Warwick und Errol Brown von Hot Chocolate und viele mehr.

Irgendwie fehlt aber einer, ohne den man sich allerdings den Start der Erfolgswelle nicht so recht vorstellen will: Thomas Anders! Was war da denn los?

Prince Damien, Piedro Lombardi, Juliette Schoppmann und Alexander Klaws werden von Dieter Bohlen zum DSDS-Allstars-Hit „We have a Dream“ begleitet. Foto: RTL/ Frank Hempel

Zur großen Show erscheint am das Album „Dieter Bohlen – Die Megahits“, das u.a. alle 21 „Nr.1 Songs“ des Pop Titans beinhaltet sowie als absolutes Highlight und als kleine Sensation zu bezeichnen das Modern Talking-Album „Back For Gold – The New Versions“ mit sechs neuen Remixen der großen Hits sowie einem brandneuen „Modern Talking Pop Titan Megamix 2K17“ produziert von Dieter Bohlen.

Das neue Album ist seit Freitag als 2CD + 3CD im Set „Dieter Bohlen – Die Megahits“ überall erhältlich. Die 3CD Premium Edition beinhaltet zusätzlich eine CD mit 11 Extended Mixes von Modern Talking Hits.

Applaus von Oliver Geissen, für Dieter Bohlen, Plattenchef André Selleneit und Bruce Darnell für Beatrice Egli, die Gewinnerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow „DSDS“. Foto: RTL/ Frank Hempel

klatsch-tratsch.de verlost 3x die 2CD-Box von „Dieter Bohlen – Die Mega-Hits“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 31. Mai 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Dieter Bohlen“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Tracklist der 2CD-Box

Disk 1:

01. Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul – Mix ’84

02. Chris Norman – Midnight Lady – Aus Dem Tatort ‚der Tausch‘

03. Deutschland Sucht Den Superstar – We Have A Dream – Radio Edit

04. Alexander Klaws – Take Me Tonight – Radio Edit

05. Daniel Küblböck – You Drive Me Crazy – Radio Version

06. Alexander – Free Like The Wind

07. Yvonne Catterfeld – Du Hast Mein Herz Gebrochen

08. Mark Medlock – Now Or Never – Single Version

09. Mark & Dieter Bohlen Medlock – You Can Get It – Modern Mix

10. Mark Medlock – Summer Love – Single Version

11. Daniel Schuhmacher – Anything But Love – Single Version

12. Mehrzad Marashi – Don’t Believe

13. Pietro Lombardi – Call My Name

14. Luca Hänni – Don’t Think About Me

15. Beatrice Egli – Mein Herz

16. Prince Damien – Glücksmoment

17. Andrea Berg – Ich Werde Lächeln Wenn Du Gehst

18. Vanessa Mai – Ich Sterb Für Dich

19. Kay One – Louis Louis – Rap Version

20. Blue System – My Bed Is Too Big – New Version 2017

21. Pietro & Alexander Klaws & Prince Damien & Juliette Schoppmann Lombardi – We Have A Dream – New Version 2017

22. Juliette Schoppmann – Für Dich – New Version 2017

Disk 2:

01. Modern Talking – Brother Louie – New Version 2017

02. Modern Talking – You’re My Heart You’re My Soul – New Version 2017

03. Modern Talking – Cheri Cheri Lady – New Version 2017

04. Modern Talking – You Can Win If You Want – New Version 2017

05. Modern Talking – Atlantis Is Calling – New Version 2017

06. Modern Talking – Geronimo’s Cadillac – New Version 2017

07. Modern Talking – Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 – Full Long Version

08. Modern Talking – Brother Louie

09. Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul – Extended Version

10. Modern Talking – Cheri Cheri Lady

11. Modern Talking – You Can Win If You Want

12. Modern Talking – Atlantis Is Calling (s.o.s. For Love)

13. Modern Talking – Win The Race – Scooter Remix

14. Modern Talking – Shooting Star

15. Modern Talking – Juliet – Jeo’s Remix

16. Modern Talking – Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 – 3-track Dj Promo

17. Modern Talking – Modern Talking Pop Titan Megamix 2k17 – Chorus Short Mix