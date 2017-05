Serena Williams posiert mit ihrem 24-Wochen-Bauch

Samstag, 20. Mai 2017, 13:03 Uhr

Wie schön ist es doch bei sommerlichen Temperaturen schwanger zu sein. Genau das dachte sich wohl auch Tennisstar Serena Williams am Freitag und präsentierte stolz ihren 24-Wochen-Bauch auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 19. Mai 2017 um 6:09 Uhr

Nicht nur das, die 35-Jährige posiert auf einer Yacht vor Florida in einem schwarzen Badeanzug, der behutsam ihre Kurven in Szene setzt. Die Verlobte von Alex Ohanian, dem Mitbegründer des Portal Social-Media-Portals Reddit, verkündete am 29. Dezember letzten Jahres ihre Verlobung.

Am vergangenen Wochenende feierte Serena mit 20 Freunden und der Familie ihren Junggesellinnenabschied in Miami. Darunter waren auch ihre ältere Schwester Venus, die wie sie ein gefeierter Tennisstar ist, ebenso wie ihre Schwestern Isha und Lyn sowie Mutter Oracene. Die Party war ganz mädchenhaft, es gab eine Privatyacht, Fußmassagen und vorzügliches Essen. Dann hoffen wir mal, dass die bevorstehende Hochzeit genauso schön wird wie ihre Party.

Serena hatte im Dezember die Verlobung in Form eines Gedichts auf Reddit selbst gepostet. Da hieß es u.a.: „Er kniete vor mir nieder und hat die Frage mit den vier Wörtern gestellt. Und ich habe ja gesagt.“