Vanessa Mai: Das ist ihr neues Video "Und wenn ich träum"

Samstag, 20. Mai 2017, 17:09 Uhr

Mit einem Knalleffekt und voller Power geht es für Vanessa Mai auch 2017 weiter. Wie schon im vergangenen Jahr saß auch bei der ersten Single-Auskoppelung ihresvon Fans wohl heiß ersehnten neuen Albums „Regenbogen“ (kommt am 11. August) wieder Erfolgsproduzent Dieter Bohlen an den Reglern.

Foto: Sandra Ludewig

Bohlen und Mai hatten nach ihrer Kollaboration im Rahmen von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ bereits 2016 beschlossen, erneut im Studio zusammenzuarbeiten. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Vanessas letztes Album „Für dich“ stieg sofort in die Top 4 der Charts ein. Never change a winning team – auch jetzt sind Vanessa Mai und Dieter Bohlen wieder gemeinsam im Studio. Das erste Ergebnis: die tanzbare Uptempo-Single „Und wenn ich träum“ mit Vanessas unverwechselbarer Stimme und Dieters Erfolgs-Sound.

“Wir kommen da schon wieder raus, die Liebe ist nicht aufgebraucht. Und wenn ich träum, träum ich von dir. Und wenn du gehst, was bleibt dann hier?” fragt sich die Sängerin in dem Song, der von der Ungewissheit einer möglichen Trennung erzählt, von einer Beziehung, die man noch nicht bereit ist aufzugeben. Trotz all dem Schmerz vermitteln Melodie und Background-Gesang ein positives Gefühl und verspricht das Ende der Nummer Hoffnung auf ein Happy End: “Lass uns kämpfen um ein Stück vom Glück – unsere Liebe kommt bestimmt zurück!”

Dass Vanessa nicht nur im Tonstudio, sondern auch am Tanzparkett Talent hat, beweist sie derzeit ja auch bei der TV-Show ‚Let’s Dance‚ auf RTL. Heute Abend ist sie in der Show von Dieter Bohlen ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

„Und wenn ich träum“ (Ariola/Sony Music Entertainment Germany) ist seit dem 31. März digital sowie seit gestgern auch als 2-Track im Handel erhältlich. Das Album „Regenbogen“ und ist bereits vorbestellbar.

Foto: Sandra Ludewig

TV-Termine:

20.05. 20:15 Uhr RTL Dieter Bohlen – Die Mega Show

20.05. 20:15 Uhr ZDF Willkommen bei Carmen Nebel

21.05. 11:50 Uhr ZDF Fernsehgarten

26.05. 20:15 Uhr RTL Let’s Dance

14.06. 19:40 Uhr RTL Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tourdaten 2018:

19.04.2018 Dresden, Philharmonie

20.04.2018 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

21.04.2018 Rostock, Stadthalle

04.05.2018 Düren, Arena Kreis Düren

05.05.2018 Oldenburg, Weser-Ems-Halle/Kongresshalle

07.05.2018 Bielefeld, Stadthalle

08.05.2018 Leipzig, Arena

10.05.2018 Berlin, Tempodrom

11.05.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

12.05.2018 Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.05.2018 Erfurt, Messe

14.05.2018 München, Circus Krone

17.05.2018 Mannheim, Rosengarten – Mozartsaal

18.05.2018 Chemnitz, Stadthalle – Großer Saal

09.06.2018 Stuttgart, Porsche Arena