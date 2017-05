"Wonder Woman" kommt und die ersten Kritiker jubeln schon!

Samstag, 20. Mai 2017, 20:17 Uhr

Vor drei Monaten hatten schon die ersten Fans von “Wonder Woman” die Chance, den Film vorab zu sehen. Jetzt durften sic auch die Filmkritiker ein Bild davon machen – und schon darüber plaudern!

Foto: Warner Bros.

Regisseurin Patty Jenkins verwandelte die Comicvorlage für Schauspielerin Gal Gadots Hauptrolle in eine filmische Version der Ursprungsgeschichte. Die Schauspielerin verkörperte die Heldin ja schon im vergangenen Jahr in ‚Batman VS Superman‘ und auch dieses Jahr wird man sie auch noch in Zac Snyders ‚Justice League‘ sehen.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Wonder Woman der erste weibliche Superheldenfilm sein wird, nachdem der ganze Superhelden-Boom mit Marvels ‚Iron Man‘ gestartet ist und frühere Filme wie ‚Catwoman‘ oder ‚Elektra‘ eher floppten. So ist man mehr und mehr gespannt wie der nächste große weibliche Superheldenfilm beim Publikum ankommt. Glücklicherweise äußerten sich ein paar Film-Enthusiasten ehrlich und kritisch zu dem Streifen, den sie schon vorab sehen durften und in dem auch Chris Pine mitwirkt.

„Weil das Presse-Embargo für Kurzmeinungen (Social-Media-Beiträge wie Tweets) in den USA gefallen ist, haben die Magazine UPROXX und Collider Meinungen von US-Filmjournalisten gesammelt, die ‚Wonder Woman‘ bereits gesehen haben“, heißt es bei ‚filmstarts.de‚ zu den Hintergründen.

Auf Twitter schrieb z.B. ein Journalist von BuzzFeed: “Ich liebe #WonderWoman so sehr. Wahrscheinlich einer der besten Superhelden-Filme, den ich bisher gesehen habe. Actiongeladen und Gal Gadot ist einfach göttlich.” Ein anderer Kollege vom Branchenmagazin ‚Collider‘ stimmte dem zu: “Ich bin sehr erfreut mitteilen zu können, dass #WonderWoman der beste DC FIlm seit ‚The Dark Knight‘ ist. Ich freue mich schon darauf ihn nochmal zu sehen.”

Foto: Warner Bros.

Und ein Filmkritiker von ‚Indie Wire‘ postete: „Wonder Woman ist mit Leichtigkeit mein liebster DC-Film. Er hat den Humor und das Herz, das/den das Franchise so dringend braucht. Gadot und Pine sind verdammt bezaubernd.“

Inzwischen wurde wurde ja eine Fortsetzung für ‚Wonder Woman‘ bestätigt. Ziemlich früh zwar und ohne zu wissen wie hoch die Einspielquoten werden, aber offenbar sind die Testvorführungen für die Produktion eine sichere Bank. Ab dem 15. Juni kann sich jeder auch hierzulande seine eigene Meinung bilden. (LB)