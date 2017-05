Michael Jackson: Diese schäbigen Schuhe wurden versteigert

Sonntag, 21. Mai 2017, 20:17 Uhr

Schuhe von Michael Jackson, ein handgeschriebener Brief von Prince und ein Klavier von Freddie Mercury: Dutzende Erinnerungsstücke der US-Musikgeschichte sind in New York im Hard Rock Cafe unter dem Motto ‚Music Icons‘ für Zehntausende Dollar versteigert worden.

Ein hufeisenförmiger Diamantring, den Elvis Presley trug. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

Teuerstes Stück war ein hufeisenförmiger Diamantring, den Elvis Presley bei Auftritten trug und der für mehr als 204.000 Dollar (rund 180.000 Euro) versteigert wurde, wie das Auktionshaus Julien’s in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Ein weiterer Ring von Presley, diesmal in Mikrofon-Form, brachte rund 22.000 Dollar. Sein erstes Klavier, das er 1955 in Memphis für 281,75 Dollar gekauft hatte, wurde nun für 112.500 Dollar versteigert.

Michael Jacksons schwarze Lederschuhe. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

Ein Klavier von Queen-Frontmann Freddie Mercury brachte 18.750 Dollar, eins von Frank Sinatra 25.000, ein Frack von Dean Martin 15 625, ein Anzug von David Bowie 12.500, ein Hut von Rockstar Slash 12 500 und eine Robe von Lady Gaga 11.250.

Für wieviel Michael Jacksons Allerweltsschuhe weggingen wurde zur Stunde noch nicht bekannt. Die Treter trug der Meister 1992 1992 in Rom während seiner ‚Dangerous‘-Tour. Die Sohlen sind jedenfalls handsigniert mit „Love Michael Jackson“ (rechter Schuh) und „All My love Michal Jackson“. Die Startgebote lagen bei 8000 Dollar.

Selbstgemalte Bilder von Sinatra und Kurt Cobain wurden für 18.750 und 64.000 Dollar versteigert. Der Entwurf des Covers von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von John Lennon persönlich brachte 87.500 Dollar. Mehrere handgeschriebene Briefe und Notizen von Prince erlösten zusammen mehr als 50.000 Dollar. Hier kann man durch den Katalog blättern! (dpa/KT)