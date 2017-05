Trailer: Orlando Bloom in schräger Radsport-Mockumentary

Sonntag, 21. Mai 2017, 13:18 Uhr

Orlando Bloom dreht eine ungwohnt komische Radsport-Mockumentary! Und was haben Schauspieler Orlando Bloom, Schwergewichtsboxer Mike Tyson und Radrennfahrer Lance Armstrong gemeinsam? Augenscheinlich wohl erst einmal nichts.

Foto: Youtube/HBO

Doch wie ‚Daily Mail’ berichtet, vereint die drei aktuell ein großes Projekt! ‚Tour De Pharmacy’ heißt die HBO-Produktion und soll der Frage nachgehen: „Wie schlägt man einen Mann auf Drogen, wenn man selbst nicht auf Drogen ist?“. Für den Film, in dem es um fünf Radfahrer im Jahre 1982 geht, sollen Größen wie Andy Samberg, Orlando Bloom, Mike Tyson, Dolph Lundgren, John Cena, Kevin Bacon, James Marsden, Jeff Goldblum, Freddie Highmore, Danny Glover, J.J. Abrams, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Will Forte und Maya Rudolph vor der Kamera stehen.

Aber auch Lance Armstrong, der selbst vor fünf Jahren wegen Dopings angeklagt und für weitere Rennen gesperrt worden war, hat einen Gast-Auftritt bekommen.

Produziert wird der Film von Murray Miller, Regisseur Jake Szymanski und Andy Samberg, die bereits die Tennis-Mockumentary ‘7 Days in Hell’ für HBO gedreht hatten. Mit ‘Tour De Pharmacy’ soll am 8. Juli 2017 die nächste Sportkomödie im amerikanischen Fernsehen anlaufen. Wann wir den Film auch in Deutschland sehen dürfen, ist noch nicht bekannt.