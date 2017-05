Jason Derulo: Neues Album "777" kommt häppchenweise

Montag, 22. Mai 2017, 19:48 Uhr

Jason Derulo wird seine 21 neuen Songs in kleinen Schritten herausbringen. Der 27-jährige Sänger hat verkündet, dass sein neuestes Album ‚777‘ heißt, weil er den Nachfolger seines Albums ‚Everything is 4‘ nach und nach veröffentlichen möchte.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

So erklärte er bei den Billboard Music Awards in der T-Mobile Arena in Las Vegas am Sonntag (21. Mai): „Mein neues Album kommt bald heraus, allerdings in drei verschiedenen Schritten. Weil jedes Mal nur sieben Songs veröffentlicht werden, wird es ‚777‘ heißen. Alle drei Monate werde ich ein weiteres Stück meiner Arbeit auf den Markt bringen. Ich möchte einfach, dass meine Fans mehr Musik von mir bekommen. Die neueste Single kommt wahrscheinlich in circa zwei Monaten raus, aber ‚Swalla‘ habt ihr ja bereits gehört.“

Erst vor kurzem hatte der ‚Talk Dirty‘-Interpret seinen Fans versprochen: „Ich beende gerade das Album und freue mich riesig darauf, die Musik mit der Welt zu teilen. Die Platte kommt schon sehr bald heraus und bringt einige unerwartete Kollaborationen mit sich. Ich hatte sehr viel Spaß an der Arbeit und es ist das erste Album, das ich auf meinem Grundstück produziert habe. Die Künstler zu mir holen zu können, war eine wahnsinnige Erfahrung.“

Foto: Warner Music

Nachdem Derulo bereits den Song ‚Swalla‘ mit Nicki Minaj und Ty Dolla Sign veröffentlicht hat, wird vermutet, dass er ebenfalls mit Calvin Harris zusammengearbeitet hat. Denn erst vor kurzem hatte der Amerikaner gesagt: „Wir sind in Kontakt und Calvin und ich wollen sehr gerne zusammenarbeiten. Wir müssen nur die richtige Zeit und den perfekten Song abpassen.“